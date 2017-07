Em ascensão, Levir Culpi pode igualar marca invicta de Dorival Júnior no Santos

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Levir Culpi mudou a cara do time santista e o jeito da equipe jogar, em relação a equipe de Dorival Júnior. O atual treinador santista prefere que o time jogue no contra-ataque, ao invés de manter a posse de bola que nem fazia o time de Dorival. Levir também mudou cinco peças nos onze titulares.

Na sua última partida comandando a equipe do Santos, Dorival Júnior enfrentou o Corinthians, na Arena Corinthians e foi a campo com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Copete; Renato, Thiago Maia e Vladimir Hernández; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Levir Culpi seguiu usando a mesma defesa de Dorival, mas utiliza Jean Mota na vaga de Zeca, enquanto Zeca está se recuperando de lesão. No meio de campo, Levir teve a baixa de Renato que teve uma lesão, o treinador testou Alison e Leandro Donizete no lugar, mas preferiu utilizar Yuri, que Dorival preferia como zagueiro.

Vecchio, que havia sido jogado de lado por Dorival, ganhou chances com Levir e ganhou espaço na equipe titular no lugar de Thiago Maia, que foi vendido ao Lille, da França. No ataque, Copete, que era utilizado na lateral por Dorival, voltou para o ataque, no lugar de Vitor Bueno, que está lesionado, e Kayke foi o substituto de Ricardo Oliveira, lesionado, enquanto o Santos negociou Rodrigão com o Bahia.

Se não for derrotado, pelo Flamengo, na quarta-feira, na Vila Belmiro. O Santos de Levir Culpi chegará ao oitavo jogo seguido sem perder, mesma marca de Dorival Júnior no ano passado, quando teve a arrancada que levou o Alvinegro à segunda colocação do Brasileirão.