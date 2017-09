Santos empata com Barcelona para seguir invicto na Libertadores e definir classificação na Vila

Google Plus

Na noite desta quarta-feira (13), Barcelona-EQU e Santos se enfrentaram pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. As equipes empataram por 1 a 1, o Peixe saiu na frente com Bruno Henrique, e a equipe equatoriana empatou com Jonathan Álvez.

As equipes voltam a se encontrar na próxima semana, na quarta-feira (20), na Vila Belmiro. No fim de semana, o Alvinegro vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Já a equipe equatoriana, só volta a jogar contra o Santos, na próxima quarta-feira (20).

Santos suporta pressão no primeiro tempo, e placar não sai do zero

O Barcelona quis aproveitar a pressão de sua torcida, e saiu atacando. Aos seis minutos, a bola sobrou para Jonatan Álvez na pequena área, o atacante finalizou muito forte e Vanderlei, com uma mão, fez um milagre para salvar o Peixe. Cinco minutos depois, Damián Díaz recebeu na entrada da área e finalizou, a bola foi por cima do gol.

O Santos conseguiu suportar a pressão, e na metade do primeiro tempo saiu mais para o jogo. Aos 27, Lucas Lima cruzou na cabeça de Bruno Henrique, que cabeceou fraco, direto nas mãos de Banguera.

Nos minutos finais do segundo tempo, o jogo ficou mais truncado, com bastante faltas para cada lado, e muito pouco futebol. Na última parte do primeiro tempo, o Santos teve mais posse de bola, mas não conseguia finalizar.

Santos sai na frente, mas Barcelona arranca empate e Vanderlei salva equipe santista de levar virada

Após a bola rolar para o segundo tempo, Lucas Lima sofreu uma falta dura. Na cobrança de falta, o camisa 10 jogou a bola na área, David Braz escorou para Ricardo Oliveira, que devolveu para o zagueiro. De cabeça, o zagueiro deixou o Bruno Henrique de cara para o gol, sem goleiro, para abrir o placar. Para a festa da torcida santista!

Na metade do segundo tempo, o Santos quase ampliou. Em cobrança de falta, Kayke bateu com muita força e maestria, e Banguera fez uma grande defesa para salvar o Barcelona. A equipe do Equador tentou responder um minuto depois, Damián Díaz recebeu na direita, cortou para o meio e finalizou colocado para o Vanderlei fazer mais uma essencial intervenção no ataque equatoriano.

Aos 33', o time equatoriano empatou a partida. Díaz cobrou o escanteio, Álvez ganhou no alto e empatou para a equipe equatoriana. O Barcelona seguiu na pressão, dois minutos depois, Álvez aproveitou cruzamento da direita, antecipou marcação e finalizou. A bola passou muito perto do gol santista.

Aos 40 minutos, Vanderlei fez mais um milagre. Castillo antecipou cruzamento na pequena área e, cara a cara com Vanderlei, é parado pelo goleiro, que fez mais um milagre. Quatro minutos depois, Aimar ganhou no alto da defesa santista, e viu a bola passar muito perto do gol alvinegro.