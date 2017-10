Modesto Roma Jr. esclarece polêmica sobre saída do técnico Levir Culpi

Modesto Roma Júnior, presidente do Santos (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Depois de quase cinco meses como técnico do Santos, Levir Culpi teve as primeiras polêmicas com o clube. Após a confusão ocorrida no final de semana passado, em que a diretoria havia demitido o treinador, o presidente da equipe litorânea, Modesto Roma Júnior, fez um esclarecimento sobre o assunto em entrevista concedida ao canal SporTV.

Nessa terça-feira, o presidente Modesto Roma Júnior falou sobre a polêmica envolvendo Levir Culpi e afirmou que o técnico não foi mandado embora. O dirigente disse que a reunião da diretoria que ocorreu na última sexta-feira (19) foi sobre problemas no vestiário e conversou com Levir sobre o que estava acontecendo. Ainda salientou que a imprensa se equivocou ao noticiar a falsa saída do treinador.

"O que houve foi uma precipitação dos companheiros de imprensa. Não existia nenhuma demissão porque a gente não faz aquela abominável demissão por telefone, demissão por carta, demissão por recadinho. Nós conversamos com as pessoas, e alguns jornalistas se precipitaram e deram a notícia que não existia porque acharam que ia acontecer. Alguns produtores e jornalistas me ligaram pessoalmente. Tenho por hábito atender a todos. Do SporTV, a Laura me ligou e disse: "Não tem nada, estou esperando o Levir chegar de viagem para conversar com ele". As pessoas se precipitaram, soltaram a notícia. Essa pressão que existe nas redações pelo furo é algo que às vezes provoca essas barrigadas que a gente viu que aconteceram na semana passada", afirmou.

O presidente ouviu a versão que foi apurada pela imprensa e destacou que não houve uma demissão, e sim uma conversa com Levir. Modesto ainda ressaltou que conversou com os jogadores sobre o treinador e mostraram bem satisfeitos com ele.

"Uma das coisas mais fortes, e perguntei ao Levir: "Você está com algum problema no vestiário, tem alguma situação disso?". "Não presidente, não tem nada. Felizmente estou muito confortável no vestiário". Isso que queríamos saber. Nesse momento, alguém do staff disse que os jogadores estavam esperando no auditório e perguntou: "O que digo para eles". Não diz nada, vou lá conversar e dizer as coisas para eles. Fui lá, conversei com os jogadores, expliquei com essa clareza que estou explicando agora, e os jogadores se manifestaram e disseram: Isso é verdade, todos estamos satisfeitos com Levir, todos jogamos com o Levir, ele deu oportunidade a todos, não temos por que ter alguma restrição a ele. Foi uma conversa muito boa, conversamos de outros assuntos também", relatou.

Com Levir Culpi garantido no comando técnico, o Santos enfrenta o São Paulo em um dos clássicos da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, às 17 horas do sábado (28), no Pacaembu.

