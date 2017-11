Jogo Santos x Vasco da Gama ao vivo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Fique ligado! O duelo entre Santos x Vasco ao vivo acontece nesta quarta feira às 21h40 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

No primeiro turno jogando no Milton Santos com portão fechado as duas equipes empataram por 0 a 0.

Jogando como visitantes Vasco disputou 16 partidas, foram cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas

Desfalque do Vasco: Martín Silva, Luis Fabiano e Madson (suspensos); Anderson Martins (machucado)

Provável Vasco (4-5-1): Gabriel Felix; Henrique, Paulão, Breno e Gilberto; Jean, Welligton, Nenê, Pikachu e Matheus Vital; Andrés Rios.

Vasco vem de um resultado ruim, em busca de uma vaga no G7 equipe empatou por 1 a 1 contra o vitória jogando no Maracanã

Divulgação: Twitter Oficial Santos Futebol Clube

Jogadores do Santos em preparação para o confronto contra o Vasco no CT rei Pelé

Santos tem a melhor campanha como mandante no campeonato Brasileiro, foram 16 jogos; 11 vitórias, três empates e apenas duas derrotas

Destaque: Será a segunda partida do jovem atacante Arthur Gomes na equipe titular, promovido das categorias de base atleta marcou seu primeiro gol no campeonato brasileiro na partida contra Atlético-MG

Desfalques do Peixe: Daniel Guedes (suspenso); Zeca (processando o clube); Gustavo Henrique , Léo Cittadini, Vitor Bueno e Nilmar (machucados)

Provável Santos (4-3-3): Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota ; Alison, Renato e Lucas Lima; Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira

Na última rodada jogando em casa, Santos venceu Atlético-MG por 3 a 1 com grande atuação do atacante Bruno Henrique

Depois de momentos conturbados, Santos continua vivo na luta pelo título, vice líder peixe está a seis pontos do Corinthians e precisa da vitória para continuar sonhando com o titulo

Boa noite galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Santos x Vasco ao vivo pela 33° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quarta feira (08) as 21h45 (de Brasília) na Vila Belmiro em Santos