Vanderlei lamenta atuação do Santos e defende Lucas Lima: "Procurando fazer seu melhor"

Foto: Divulgação/Santos FC

O Santos teve uma má atuação na noite desta segunda-feira (13), e foi derrotado na Arena Condá, pela Chapecoense pelo placar de 2 a 0. Em crise técnica dentro de campo, e criticado pela torcida, Lucas Lima foi substituído aos sete minutos do segundo tempo.

O meia foi defendido pelo goleiro Vanderlei em entrevista após o jogo."Complicado falar de outro atleta. Ele que tem que saber. Ele está procurando fazer o melhor e as coisas não estão acontecendo." disse Vanderlei.

O goleiro também falou da má atuação da equipe, não encontrando explicações para o má desempenho do Peixe. "Inexplicável. Fizemos péssima partida. Não fizemos nada, Chapecoense tomou conta. Precisamos de mais. Estamos no G4. Tem que ter cabeça no lugar e saber que podemos fazer mais. Temos que terminar o ano de maneira decente" analisou o arqueiro.

Sem chances matemáticas de título, o Santos se concentra na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Taça Libertadores da América em 2018. O Peixe volta a campo na próxima quinta-feira (16), pela 35ª Rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h.