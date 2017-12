Elano lamenta empate: "Criamos muitas oportunidades"

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O Santos empatou por 1 a 1 em casa, na noite deste domingo (03), na Vila Belmiro. Com o título nas mãos do Corinthians e a vaga para a Libertadores garantida, o Peixe lutava pela segunda colocação neste fim de campeonato, mas para isso, precisava vencer o Avaí.

O técnico Elano aproveitou a partida para testar jogadores da base, como Rodrygo e Yuri Alberto.

“Criamos muitas oportunidades, mas faltou a bola entrar. Estávamos treinando, e coloquei os meninos por confiar muito neles. Eu coloco sem medo. Não por eu achar que são 'bonitinhos', mas por achar que são bons. Eles tentaram, entraram bem. Foi uma dedicação de todos muito grande”, disse Elano, em entrevista coletiva após a partida.

Questionado sobre a equipe “bater na trave” em várias competições, Elano respondeu:"Os meninos merecem uma conquista, já são dois anos batendo na trave. E o Santos tem um bom elenco, tenho certeza que no próximo ano vamos nos reapresentar dia 3 e vamos nos preparar para conquistar algo. Foi assim que eu me acostumei a viver. Pedi dedicação da parte deles na próxima temporada, já que nem todos estão indo para cada felizes", comentou o treinador santista.

Com o término do Brasileirão, o treinador fez um balanço do ano da equipe.“Não foi 100% porque não conquistamos títulos, mas estamos entrando pela segunda vez na Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro. Não é um trabalho de se jogar fora. É um balanço positivo. Esse grupo merece títulos, eu falei para eles, e agora é se reapresentar buscando conquistar. São dois anos batendo na trave”, completou Elano.

O elenco santista entra de férias a partir deste domingo e deve se apresentar somente no dia 3 de janeiro de 2018. No próximo sábado (9), será realizada as eleições no clube.