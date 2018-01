Ex-Ceará, lateral Romário é anunciado pelo Santos: "Realização de um sonho"

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Nesta quinta-feira (04), Santos anunciou a sua primeira contratação de 2018. O lateral-esquerdo Romário, que assinou um contrato de cinco anos, até 31 de dezembro de 2022.

Romário falou que está realizando um sonho assinando com o Santos, e está motivado para temporada. “É a realização de um sonho. Prometi para o meu pai que seria um jogador de futebol, porque ele não conseguiu ser. É o momento mais feliz da minha carreira. Sempre busquei estar em um time grande. Pela grandeza do Santos FC sempre entra em todos os campeonatos para conquistar títulos. É o que mais me motiva”, afirmou Romário.

O lateral-esquerdo que conquistou o acesso com o Ceará na Série B, relembrou a sua temporada e ainda falou suas características.

“Tive uma temporada ótima no Ceará, com o título estadual e o acesso para a Série A. Procuro marcar bem, com boa leitura de jogo e qualidade no passe. Vou trabalhar muito para agregar essas características aqui”.

O primeiro reforço do Peixe ainda deixou recado para a torcida, prometendo entrega. ”Estou junto com vocês agora. O que não vai faltar é entrega, vontade. Podem contar comigo. Agora faço parte dessa família”.

O lateral-esquerdo de 25 anos chegou livre ao Santos, apenas sob o custo dos salários. Romário foi relevado pelo Audax, o lateral tem passagens pelo Bahia, RB Brasil, Avaí, Atlético-GO e Ceará.

Romário foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2016, com o Atlético-GO. O lateral também foi campeão do Campeonato Cearense em 2017, com o Ceará.