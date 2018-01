Jogo Novorizontino x Santos AO VIVO online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

Com o resultado ambos passam para a próxima fase e o Santos fica na liderança do grupo aguardando os confrontos do grupo 3, que ocorrem amanhã. Quem terminar em segundo vai encarar o Peixe na próxima fase. Figueirense, América-PE, José Bonifácio e Mirassol são os possíveis adversários.

Segundo Tempo

Mesmo com um jogador a menos o Santos não perdeu a postura, e a segunda etapa não foi diferente. O Novorizontino criou chances claras, com direito a duas bolas nas traves, mas não foi capaz de empatar a partida. Aos 37, foi a vez do zagueiro Guilherme Dias, do Novorizontino, ser expulso. E no finalzinho da partida, aos 39 minutos, em uma bela jogada pela lateral, o Alvinegro ampliou com Wagner Leonardo. Após o terceiro gol do Santos, Bruno Moreira, do Peixe, e Mateus, do Novorizontino, se desentenderam e causaram uma confusão em campo. As duas comissões técnicas entraram em campo para separarem a briga e pedir o cartão, mas o árbitro acalmou os ânimos e amarelou os dois jogadores.

Primeiro Tempo

O jogo começou pegado, com várias faltas e poucos lances de perigo. O Peixe abriu o placar aos 18 minutos, com um passe de Gabriel Calabres a Walison Madalena, mas logo em seguida o Novorizontino reagiu e empatou a partida, com Gil. O desempate veio aos 26 minutos, Calabres cabeceou para o meio da área, e também de cabeça, Giovane mandou a bola para o fundo da rede de cabeça. Aos 36 minutos o Santos fica com um jogador a menos após expulsão de Vitor Mendes.

49' FIM DE JOGO

Novorizontino 1 x 3 Santos

48' Melgacio, do Novorizontino, tenta o chute direto, mas a bola bate na barreira, Na sequência, Mateus recebe a bola, faz o cruzamento, mas a bola passa por todo mundo.

47' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS

Sai: Gabriel Calabres

Entra: Giovani

46' Mateus, do Novorizontino, recebe a falta na entrada da grande área.

45' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS

Sai: Walisson Madalena

Entra: Kaio

O JUIZ DA 4 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

43' Cartão amarelo para Walison Madalena, do Santos, por matar o contra ataque do Novorizontino.

42' AMARELO PARA OS DOIS

Bruno Moreira e Mateus tomam o cartão amarelo após confusão.

40' Cenas lamentáveis começam após Bruno Moreira, do Santos, e Mateus, do Novorizontino, se chocarem no meio de campo.

39' GOOOOOOOOOOL, DO SANTOS. Wagner Leonardo aproveita rebote, e manda a bola para o fundo das redes.

36' Guilherme Dias, do Novorizontino, chega fazendo uma falta dura, toma o segundo amarelo e é expulso.

35' Léo Santiago e Mateus, do Novorizontino, tentam tabelar na grande área, mas a zaga do Santos afasta.

34' Cartão amarelo para o goleiro Renan Pastre, do Santos, por demorar a cobrar o tiro de meta.

31' Bate e rebate após escanteio bola é cruzada na área do Peixe, Léo Santiago chuta duas vezes, mas é travado pela zaga. Na sobra, Nando tenta o carrinho para acertar a bola, mas a zaga do Santos afasta novamente.

30' Léo Santiago bate o escanteio, mas a zaga do Santos afasta.28' Daniel, do Novorizonino, cruza mais uma vez da direita, mas agora a zaga do Santos afasta.



27' Daniel, do Novorizontino, cruza da direita, Jajá cabeceia, mas por cima do gol.

24' Gil, do Novorizontino finaliza no canto, mas o goleiro Renan Pastre estava atento e pratica a defesa.

21' SUBSTITUIÇÃO NO NOVORIZONTINO

Sai: Jackson

Entra: Kevin

20' Kaique Rocha, do Santos, tenta achar Walisson Madalena por trás da zaga adversária mas ele estava impedido.

19' Renan Pastre cai, e jogo é paralizado para atendimento médico

17' NA TRAVE, Daniel finaliza, e por um detalhe Novorizontino não empata a partida.

15' Gabriel, do Novorizontino, faz o cruzamento pela direita, mas a bola apenas passa por todo mundo.

14' SUBSTITUIÇÕES NO NOVORIZONTINO

Saem: João Pedro e Chris

Entram: Daniel e Nando

13' Mingotti, do Novorizontino, faz o cruzamento da esquerda, mas Renan voa e defende, salvando o Peixe.

12' Defesa do Novorizontino vacila, Gabriel Calabrês cabeceia, o goleiro Vinicius defende mas o impedimento ja estava marcado

12' Léo Santiago, do Novorizontino, recebe na entrada da área e bate com a canhota, mas a bola acaba explodindo na trave.

10' Jackson, do Novorizontino, tenta o cruzamento, mas a bola vai direto para a linha de fundo.

07' Chris, do Novorizontino, cabeceia na pequena área, a bola sobra, mas o goleiro Renan abafa e fica com a bola.

06' Jackson, faz boa jogada na grande área, faz o cruzamento, mas a zaga do Santos chuta para escanteio.

05' Justen, do Novorizontino, faz boa jogada na direita, invade a área, cruza, mas o zagueiro Kaique Rocha afasta.

04' Gil, do Novorizontino, arrisca de longe, mas Renan cai e faz a defesa.

02' Wagner Leonardo, do Santos, sobe para cabecear na grande área, mas a bola sai fraca.

SUBSTITUIÇÕES NO SANTOS

Saem: Giovane, Tailson e Alexandre Tam

Entram: Bruno, Sebastian e Cleyton Sampaio

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM NOVO HORIZONTE

Novorizontino 1 x 2 Santos

45' Léo Santiago, faz uma tabela na grande área, tenta finalizar mas é travado por Kaique Rocha.

44' Léo Santiago, do Novorizontino, avança pela esquerda, chuta cruzado, mas nenhum jogador acha a bola que acaba indo pela linha de fundo.

42' Léo recebe de Gabriel, e cabeceia bem mas Renan Pastre não deixa passar e faz uma ótima defesa.

37' Walison Madalena, tenta tocar na saída de Vinícius, mas o goleiro cresce e faz uma bela defesa.

34' Vitor Mendes do Santos comete falta dura, recebe o 2° cartão amarelo e é expulso.

31' Alexandre Tam finaliza rasteiro, mas o goleiro Vinicius do Novorizontino defende.

26' GOOOOOOOOOOOL, DO SANTOS, de cabeça Calabres toca para o centro da área para Giovane que faz o gol de cabeça.

23' Justen, do Novorizontino, bate forte a falta, mas a bola explode na barreira.

22' Falta, Gil, do Novorizontino, avança no campo de ataque e é derrubado por Calabres na entrada da área.

19' GOOOOOOOOOOL DO NOVORIZONTINO, Gil empata a partida

18' GOOOOOOOOOOL DO SANTOS, Walison Madalena recebe de Gabriel Calabres e abre o placar em Novo Horizonte

16' Tailson, do Santos sai em velocidade, mas perde na corrida para o Diego

14' Primeiro lance de perigo do jogo, Cris, do Novorizontio finaliza bem as a bola vai pra fora

12' Giovane, do Santos, fica de cara pro gol mas o bandeira assinala impedimento

08' Vínicius, do Novorizontino pela esquerda, finaliza e o goleiro Renan Pastre defende com tranquilidade

05' Rhuan, do Santos em um contra ataque pela esquerda faz o cruzamento, mas a zaga do Novorizontino afasta.

COMEÇA A PARTIDA!

O Alvinegro é uma das equipes mais vitoriosas da competição, com três títulos, o último foi em 2014. O Novorizontino não venceu a competição nenhuma vez.

O Alvinegro terá vários desfalques importantes, como: Rodrygo, Yuri Alberto, Lucas Lourenço e Victor Yan, do sub-17, e Matheus Guedes e Emerson Barbosa, do sub-20, que vão fazer a pré-temporada com o elenco profissional.

Já classificados, Santos e Novorizontino dividem a liderança, as duas equipes tem seis pontos. Já o Aliança-CE, está na lanterna junto com o América-RN, ainda sem pontuar.

As duas equipes estão no Grupo 04, Aliança-CE e América-RN são as outras equipes do grupo.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Novorizontino x Santos, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A bola rola às 21h (de Brasília), em Novo Horizonte. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!