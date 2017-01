Neílton é apresentado e herda camisa 7 de Michel Bastos

Neílton reforça o setor ofensivo, que sofreu grandes perdas em 2016 (Foto: Érico Leonan/São Paulo FC)

Uma das novidades do São Paulo para a temporada, o atacante Neílton foi apresentado nesta terça-feira (10) e recebeu a camisa 7 que era de Michel Bastos. O jogador viajou junto com a delegação para a pré-temporada nos EUA e já participa dos treinos.

Em entrevista, o jogador acredita que a equipe deverá refletir em campo o nível de competitividade que tem sido mostrada durante os treinamentos."Está sendo especial, os treinos dele são muito dinâmicos, pegados, é assim que o São Paulo virá em 2017. Bem competitivo, centrado naquilo que quer e com sede de títulos. O Rogério fez história com a camisa do São Paulo, espero poder ajudá-lo a fazer história como treinador e conquistar mais títulos na nova função", afirmou Neílton, que é uma das opções para o setor ofensivo.

O jogador não escondeu o sorriso ao responder sobre a importância e a história por trás da camisa 7 defendendo o novo clube."Fico feliz por vestir a camisa 7, desde meus seis anos de idade eu a uso. Hoje posso ter a honra e a felicidade de usar novamente. Espero representá-la muito bem", disse.

Neílton ainda revelou ter recebido uma ligação de Rogério Ceni antes de concluir o acerto e revelou que técnico foi importante no processo de escolha."O Rogério entrou em contato comigo, esse foi um dos motivos de eu optar pelo São Paulo. Tive propostas de outros clubes, mas fiquei feliz pelo interesse dele em contar comigo. Espero representá-lo bem aqui, fiquei bastante emocionado com a ligação dele. Foi a realização de um sonho para minha família, que me vê jogar no time do coração deles", revelou o jovem atleta.

Ao chegar no clube, o atleta foi alvo de polêmica envolvendo uma antiga publicação em uma de suas redes sociais, que na ocasião, atingia diretamente ao São Paulo. Com toda a movimentação da torcida na internet, Neílton se explicou e pediu desculpas."Hoje eu não faria isso, foi um post que não representava o que eu sentia. Eu era um moleque, jogava no time rival, serve como aprendizado. Já pedi desculpas a todos os torcedores, foi uma atitude de menino", explicou.