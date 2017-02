São Paulo recebe Ponte Preta visando vencer pela primeira vez no Paulistão

Após revés diante do Audax, o São Paulo busca sua primeira vitória na competição (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Neste domingo (12) o São Paulo recebe a Ponte Preta no Morumbi, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista 2017. O duelo entre dois times que disputarão a elite do futebol nacional e reencontros importantes, não só do time da capital com a sua torcida, mas também de dois times que se enfrentaram há pouco tempo (em 22 de outubro pelo Campeonato Brasileiro) com triunfo do time, agora, comandado por Rogério Ceni.

Para arrancar na competição

O São Paulo iniciou a competição perdendo por 4 a 2 para o Audax, ocupando a terceira colocação da sua chave, ficando atrás de Red Bull Brasil e Linense que somaram pontos na primeira rodada. Com isso, a vitória se faz necessária não só para a estabilidade da equipe no início de temporada, mas também para que o time não desgarre dos demais concorrentes às duas vagas para a próxima fase.

A partida que já é especial por receber os comandados de Ceni diante da sua torcida, os novos reforços Jucilei e Lucas Pratto estarão presentes no estádio para assistir a partida, além de ser esperada uma grande presença de público, que passa dos 40.000 ingressos vendidos, marcando a estreia da equipe em casa em grande estilo.

Os desfalques pelos lados da Barra Funda são dos volantes Wesley e Wellington, o zagueiro Breno, Wellington Nem e o goleiro Renan Ribeiro. Uma boa oportunidade para Chávez e Gilberto provarem que estão brigando pela posição de centroavante titular na equipe, já que a chegada de Lucas Pratto torna a briga ainda mais acirrada.

Ponte Preta chega motivada após duas vitórias

A Macaca chega à capital paulista motivada após dois triunfos nos primeiros desafios da temporada. Agora, a equipe encara um desafio diferente que é a tentativa de aprontar para um dos quatro grandes do estado mesmo atuando longe de Campinas, com uma equipe que possui muitos dos conceitos de sucesso dos últimos anos.

Outra boa notícia é a permanência do atacante Willian Potker que foi muito assediado no início do ano e tinha praticamente tudo acertado para sair do clube. O jogador é uma das esperanças da equipe no ataque.

O técnico Felipe Moreira comentou sobre o jogo e o bom começo da equipe que têm ganho corpo e evoluído. Os desfalques da equipe serão os volantes João Vitor e Wendell, além de Elton e Breno Lopes.

"A Ponte vem forte todos os campeonatos que vai disputar neste ano. O jogo mais importante, o jogo mais difícil é esse, porque é o próximo adversário. Vamos tratar assim até o fim do ano: o próximo jogo será sempre o mais importante. Vai ser uma partida decidida nos detalhes, em uma chance de gol, em um vacilo. Estamos preparados para fazer um grande jogo", afirmou o técnico da Ponte.