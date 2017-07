Petros é apresentado no São Paulo e exalta clube: "Um escudo que pesa muito"

Foto: Divulgação / São Paulo FC

O São Paulo tem apostado em grandes reforços para o clube, com o objetivo de melhorar a equipe para o Campeonato Brasileiro e após a chegada de Arboleda e Gomez, foi a vez de Petros se apresentar para defender a equipe paulista.

O meio campista de 28 anos, estava jogando no Betis (ESP) desde 2015, clube no qual foi contratado após a boa campanha com o Corinthians e a conquista do título brasileiro. Na equipe espanhola, Petros foi destaque e na temporada 16/17, o atleta obteve média de 3 a 4 desarmes por partida, disputou 30 das 38 rodadas e foi titular em 27.

A diretoria pagou o valor de 2,5 milhões de euros (cerca 9 milhões de reais) e obteve 50% de seus direitos, o meia, acertou a contratação com o São Paulo por quatro temporadas. Em sua coletiva de apresentação, Petros pareceu bastante animado com o novo desafio que esta por vir “Gosto de desafios, mudanças, metas e estou animado com este novo projeto da minha carreira. Quero ajudar. Sou mais um tricolor agora e espero retribuir todo o carinho que recebi antes da minha chegada” comentou o jogador.

O meio campista que também atua como volante, fez questão de ressaltar a história do São Paulo e exaltar seus momentos de glórias. “Chego com muita vontade, raça e determinação. Podem esperar isso de mim, cada treino como se fosse um jogo, cada jogo como se fosse o último da minha vida. É um clube tricampeão do mundo, com três Libertadores, uma história muito grande, uma torcida muito bonita, um escudo que pesa muito. Precisamos do torcedor porque sem ele não há qualidade, jogador, não há nada. Precisamos do apoio e, com os pés no chão e humildade, vamos conseguir dar a volta por cima e fazer esse clube voltar a ser campeão, que é o seu lugar” exaltou.

Petros também fez questão de dizer sobre sua boa fase no futebol e se mostrou bastante confiante para o futuro da equipe no Brasileirão. “Na Europa, evoluí como pessoa e atleta. Melhorei muito em todos os âmbitos. Acredito que jogar entre os melhores do mundo me proporcionou um grande crescimento, e sou humilde o suficiente para aprender todos os dias, é o melhor momento da minha carreira” e completou

“Quando falo do meu melhor momento, digo por mim, porque sou um cara exigente. Há quatro anos venho numa crescente. Estava estabilizado na Espanha e com a vida formada. Penso que depois de jogar duas temporadas lá, sou uma pessoa mais madura, melhor como ser humano. Tenho qualidade, técnica e posso ajudar. O São Paulo é um clube mega campeão, o campeonato acabou de começar, então dá para reagir e subir na tabela” finalizou o meia.

Ficha técnica

Nome: Petros Matheus dos Santos Araújo

Idade: 28 anos

Local de nascimento: Juazeiro – BA

Posição: Meio-campista

Peso e altura: 75kg e 1m81

Títulos: Campeonato Baiano (2006), Taça Estado da Bahia (2006),Taça Minas Gerais (2012), Campeonato Paulista do Interior (2014) e Campeonato Brasileiro (2015)