Apesar de empate em casa, Dorival mostra satisfação com mudanças

Tricolor sai na frente, mas acaba sofrendo o empate da equipe campineira após expulsão de Jucilei aos 18 minutos do segundo tempo (Foto:Paulo Pinto/São Paulo FC)

Contando novamente com um bom público no Morumbi o São Paulo enfrentou a Ponte Preta neste último sábado (09), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de começar vencendo por 2 a 0, o Tricolor foi surpreendido pela equipe campineira, que no segundo tempo empatou a partida, mantendo o resultado em 2 a 2.

Apesar do empate conquistado manter o São Paulo na 19ª posição na tabela da competição nacional, Dorival Júnior enxerga a equipe em uma crescente, destacando a atuação do zagueiro Bruno Alves, de Lucas Fernandes, que atuou como camisa 10 e de Éder Militão, que realizou a função de lateral direito. Ambos os jogadores tiveram a oportunidade de iniciar a partida contra a Ponte.

O comandante elogiou a estreia de Bruno, que ainda marcou o segundo gol da equipe Tricolor. “Dentro de um equilíbrio, foi bem, e ainda pode crescer muito. É um jogador que, como o Lucas e Militão, não vinha atuando em jogos oficiais, e tinha receio de fazer mais uma alteração e um deles precisar sair do jogo antes, nos deixando com dois jogadores a menos, mas ele foi bem, tem condições de crescimento”, afirmou Dorival, citando à expulsão do volante Jucilei no segundo tempo.

Sobre Militão, o técnico são-paulino acredita que, apesar de algumas falhas, o jogador evoluiu durante a partida. “Estava muito bem, vinha evoluindo durante a partida. Foi firme na marcação, um ou outro erro, que é natural, mas foi muito bem”, disse.

Lucas também chamou a atenção de Dorival. Para o comandante, o atleta está conquistando seu espaço no time. “Lucas está ganhando seu espaço. Jogando como hoje, trabalhando bola com aproximação, bem nas trocas de passes, foi uma pena ter pedido para sair, pois sentiu. É um garoto que renderá muito ainda no São Paulo”, analisou.

O São Paulo enfrenta agora o Vitória, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no próximo domingo, 17 de setembro, às 16h, no estádio do Barradão.