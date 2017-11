Jogo São Paulo x Botafogo AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Nesse domingo (19), São Paulo e Botafogo vão se enfrentar no estádio do Pacaembu, às 17h (de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 com objetivos semelhantes na competição.

O Tricolor ocupa atualmente a décima segunda colocação na tabela com 45 pontos e ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Em seu último jogo, visitou o Grêmio em Porto Alegre e saiu derrotado por 1 a 0.

Já o alvinegro carioca está na sexta posição com 51 pontos e quer se manter a qualquer custo para garantir uma vaga na competição continental. Vem de derrota também, em casa, contra o lanterna Atlético-GO por 2 a 1.

Na partida disputada no primeiro turno, o São Paulo conseguiu vencer por 4 a 3 depois de uma virada histórica. Os gols da partida foram marcados por Marcos Vinicius (2) e Guilherme para os cariocas; Cueva, Marcos Guilherme (2) e Hernanes anotaram para os paulistas.

Desfalques atrapalham planos de Dorival Junior

Depois que o treinador conseguiu encontrar o esquema e a formação ideal da equipe, o São Paulo conseguiu uma sequência positiva e praticamente se livrou do fantasma do rebaixamento (faltam 2 pontos para ser matematicamente), mas que ainda sonha, mesmo que não abertamente, com uma vaguinha na Copa Libertadores, competição favorita do torcedor são-paulino.

Por isso, Dorival terá uma bela dor de cabeça para montar o time, já que são quatro desfalques: Arboleda e Hernanes por suspensão, Maicosuel com uma entorse no joelho e Cueva com problemas pessoais, sequer se reapresentou ao clube após servir a seleção peruana.

Com isso, Bruno Alves, Lucas Fernandes e Junior Tavares, jogando mais adiantado, devem ganhar vaga no time titular. Além disso, a boa notícia fica por conta de Eder Militão que cumpriu suspensão automática e está de volta à equipe na defesa.

No mais, segue o mesmo time que vem jogando com maior regularidade: Sidão; Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei, Petros, Lucas Fernandes, Marcos Guilherme e Junior Tavares; Lucas Pratto.

Em meio à crise, Botafogo busca triunfo fora de casa

Mesmo com o time ocupando a sexta colocação e com boas chances de garantir vaga na Libertadores de 2018, a torcida do Botafogo tem se sentido insatisfeita com a equipe e até vaiado em diversas partidas em casa.

O clima é tão ruim que membros de uma torcida organizada arrombaram um portão do centro de treinamento da equipe para protestar contra os jogadores e o treino foi então cancelado. Bruno Silva, muito vaiado quando deixou o gramado na partida diante do Atlético-GO, fez um sinal que deixou subentendido que o atleta estaria de saída do clube, mas pediu desculpas posteriormente em entrevista coletiva.

Em meio a tudo isso, Jair Ventura tenta juntar as últimas forças de um time que fez uma temporada longa com vários jogos decisivos na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, para que consiga pelo segundo ano consecutivo, uma vaga na competição continental mais famosa.

Jair Ventura, na coletiva pré-jogo, tratou de afastar os rumores de que estaria negociando com outros clubes e afirmou que o Botafogo vai jogar os últimos três jogos para garantir a vaga na Libertadores: "Vamos ter mais espaço para jogar, mas as duas equipes vão jogar e quem tiver mais eficiência vai vencer. Não podemos tirar o mérito de quem joga por uma bola, porque isso faz parte do futebol também. Foco? Estou focado no objetivo de levar o Botafogo para a Libertadores. Não conversei nem com Palmeiras e nem com Atlético-MG. Isso tudo não passa de especulação e eu ainda tenho 1 ano de contrato.", disse.