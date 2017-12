Jogo São Paulo x Bahia AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 38ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. DISPUTADA NO MORUMBI EM SÃO PAULO

Fique ligado! O duelo entre São Paulo x Bahia ao vivo acontece neste domingo às 17H00 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

No primeiro turno na fonte nova, tricolor paulista perde por 2 a 1. Destaque do jogo foi o atacante Mendoza

Desfalque do tricolor Baiano: Feijão, Eduardo, Zé Rafael, . Juninho e Lucas Fonseca (machucados)

Provável Bahia (4-4-2): Jean, Eder, Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Edson e Renê Júnior; Mendoza, Allione e Régis; Edigar Junio;

Jogando como visitante na competição Bahia disputou 18 jogos, foram três vitórias, seis empates e nove derrotas

Na rodada passada jogando em casa, Bahia perde para o Chapecoense por 1 a 0. O destaque da equipe com 12 gols no campeonato Edgar Junior perdeu um pênalti

Confronto direto, é assim que o Bahia trata o confronto de hoje. Tricolor da boa terra sonha em disputar a Libertadores 2018, para isso precisa vencer hoje o São Paulo no Morumbi e torce para uma combinação de resultados

Promessa de casa cheia...

Ingressos para o jogo deste domingo já estão esgotados. Tricolor vai bater mais de 1 milhão de torcedor como mandante nesta temporada

Será o jogo de despedida do Lugado. Contrato do zagueiro acaba agora em Dezembro e jogador ainda não sabe vai parar. São Paulo fez um convite para o jogador virar dirigente

Desfalque do Tricolor: Morato, Wellington Nem, Lucas Fernandes , Jonatan Gomez , Maicosuel , Hernanes e Pratto (machucados)

Provável São Paulo (4-5-1): Sidão; Éder Militão, Lugano, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei e Petros; Shaylon, Marcos Guilherme e Cueva; Brenner

jogando como mandante São Paulo disputou 18 jogos no campeonato, foram nove vitórias, sete empates e duas derrotas

Leia mais: Dorival faz pedido para diretoria: "Está na hora de o São Paulo voltar a ser protagonista"

Na rodada passada jogando fora de casa São Paulo venceu o Coritiba por 2 a 1. Com gol contra de Matheus Galdezani e Rodrigo Caio tricolor conseguiu virar a partida.

Já garantido da Sul-americana de 2018 tricolor paulista ainda sonha com Libertadores. Equipe precisa vencer o Bahia hoje e torce para uma combinação de resultados para disputar a Liberta na próxima temporada

Boa tarde galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre São Paulo x Bahia ao vivo pela 38° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (03) ás 17h00 (de Brasília) no estádio do Morumbi em São Paulo