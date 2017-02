Sport vence Belo Jardim pelo placar mínimo e se mantém na liderança do estadual

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA TERCEIRA RODADA DO HEXAGONAL DO TÍTULO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO, REALIZADA NA ILHA DO RETIRO, EM RECIFE, PERNAMBUCO.

Sport e Belo Jardim se enfrentaram nesta quarta (15), na Ilha do Retiro, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. A vitória por 1 a 0 veio dos pés de Paulo Henrique que marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. A partida também foi marcada pela estreia como profissional do jovem lateral-esquerdo Caio e do recém contratado volante Rodrigo, que foi acionado no segundo tempo.

O time rubro-negro volta a campo no sábado (18), contra o Santa Cruz, no Arruda, às 16h30. A partida que estava marcada para o domingo, foi antecipada para o dia anterior por causa das prévias carnavalescas que acontecerão no Recife. O Belo Jardim duela contra o Náutico, na segunda (20), às 20h30, também no Arruda.

Em tempo equilibrado, Sport sai na vantagem

O Sport começou a partida pressionando e deixando o Belo Jardim recuado na defesa, mas mesmo com ataques intensos, não conseguiu entrar na defesa adversaria. Por algum tempo, a partida seguiu com os times longe do ataque e apenas tocando bola, faltando criatividade para furar os bloqueios.

Aos 16 minutos, a primeira chance clara de gol para o Sport veio em uma cobrança de falta. Marquinhos cobrou falta e a bola passou próxima à trave esquerda. Aos 20 minutos, Raul Prata fez um lance individual e mandou para Paulo Henrique, que cabeceou por cima do gol. Aos poucos, as chances de finalização foram surgindo, mas o time não conseguiu aproveitar. Aos 26 minutos, Paulo Henrique tocou a bola para André, que furou e perdeu a chance de abrir o placar. Dois minutos depois, Fábio cruzou e André recebeu, mas novamente não conseguiu finalizar bem.

O time mudou de posicionamento: Marquinhos foi para a esquerda, PH centralizou com André e Fábio ficou no lado direito. Seguindo desorganizado, o Sport continuou cometendo muitos erros de passes por forçar as jogadas. O coletivo não conseguia render.

Se o coletivo não estava funcionando, os jogadores começaram a tentar jogadas individuais. Em uma delas, aos 43 minutos, em um contra-ataque, Fábio deu um excelente passe para Paulo Henrique, que dominou e de frente para o gol chutou para as redes, marcando seu primeiro gol pelo Leão da Ilha.

Sport tem domínio, mas não acerta na finalização

O time da casa iniciou a segunda etapa com a mesma determinação do primeiro tempo, mas não seguiu sem conseguir concluir as jogadas. As jogadas individuais continuaram sendo exploradas, e logo aos 6 minutos, Marquinhos tocou para André, que bateu em cima de Andrei.

O nível técnico da partida caiu e Daniel Paulista novamente alterou o posicionamento do time. Fábio foi recompor a esquerda e Paulo Henrique ficou centralizado. Ofensivamente, Fábio foi o jogador que mais se movimentou durante a partida. Marquinhos seguiu fixo pela direita.

O Belo Jardim percebeu o espaço da zaga do Sport e começou a trabalhar nas costas de Matheus Ferraz, ficando com muito espaço para chutar. Neto moura saiu e deu lugar ao estreante Rodrigo, mudando o esquema tático na tentativa de pressionar mais o Calango. Com a saída de Paulo Henrique e a entrada de Juninho, o time ganhou mais movimentação na frente. Do lado do Calango, saiu Xisto e entrou Jarbas.

Aos 27 minutos, Fábio cruzou e a bola foi direto para o gol, com Andrei botando para escanteio. Na sequência da jogada, Juninho foi tabelar com André na entrada da área, foi derrubado por Vandinho e o juiz marcou pênalti para o time da Ilha. André, que em todo tempo se mostrou líder do time em campo, pegou a bola para cobrar e mandou na trave. Segundo pênalti perdido em dois jogos pelo Leão.

Na tentativa de chegar ao ataque, aos 35 minutos, André saiu e deu lugar a Wallace. Mais uma vez o ritmo da partida diminuiu e os times apenas trocaram passes. Aos 40 minutos, Juninho chutou de primeira de dentro da área e Andrei defendeu. Na sequência, a bola foi cruzada na área do Leão e Agenor saiu bem para fazer o corte. Aos 46, Wallace tentou arriscar de fora da área, mas não era o dia.