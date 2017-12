Lesão deixa atacante Leandro Pereira com futuro incerto no Sport

Atleta tem contrato até o meio do próximo ano e recuperação de contusão vai definir situação (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Contratado para reforçar o setor ofensivo ainda no início de 2017, o atacante Leandro Pereira não sabe se continuará no Sport em 2018 e aguarda definição. A interrogação na sequência da carreira foi causada por uma série de lesões durante toda a temporada, fazendo atuar por cerca de 26% dos jogos.

Durante o ano, até chegou a receber proposta da Chapecoense - onde jogou em 2014 antes de ser negociado com o Palmeiras - e até assistiu às partidas na Arena Condá, mas não acertou. Uma contusão no joelho direito - rompeu os ligamentos - o tirou dos gramados desde o final de julho, sendo submetido a cirurgia e devendo se reapresentar, tal como afirmou o executivo de futebol Alexandre Faria à época.

"Contrato dele (de empréstimo junto ao Club Brugge-BEL) é até junho de 2018 e, segundo relatado pelos médicos, a cirurgia foi um sucesso e a gente conta com ele para o início da pré-temporada no próximo ano. Após recuperado, o atleta vai cumprir contrato conosco normalmente, pois temos certeza que ainda tem muito a contribuir", disse o dirigente leonino, cujo discurso foi ressaltado pelo empresário do jogador, Neto Genovez, em exclusividade à VAVEL Brasil.

Jogo do título do Pernambucano foi a último do atleta com a camisa rubro-negra (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"O Leandro ainda está na fase final de recuperação, então, antes de se recuperar não dá para ouvir proposta nenhuma para ele. A princípio, o contrato com o Sport vai ser cumprido até o final, que dura até o meio do próximo ano (junho de 2018), exceto se surgir algo após o processo de recuperação", declarou Neto.

Antes da realização do procedimento cirúrgico, que tem prazo de seis a oito meses de recuperação, esteve presente em 22 dos 81 duelos no Leão. O último foi na conquista do Campeonato Pernambucano, em vitória contra o Salgueiro pelo placar mínimo, ao entrar no decorrer do segundo tempo.