Sport supera Salgueiro com gol de Everton Felipe e conquista Campeonato Pernambucano 2017

INCIDENCIAS: Partida de volta válida pela final do Campeonato Pernambucano 2017, disputada no Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco.

O Sport segue sua hegemonia em Pernambuco. Depois de muitos meses de indefinição, a partida de volta da final do Campeonato Pernambucano diante do Salgueiro aconteceu na noite desta quarta-feira (28), no Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco, e foi marcada pela baixa qualidade técnica, mas com o Leão sendo um pouco objetivo para sair de campo com o título após vencer por 1 a 0, com o gol sendo marcado por Everton Felipe.

Com o resultado desta noite, o Sport consegue o título do Campeonato Pernambuco após três anos, seguindo como o maior vencedor e agora obtendo o 41º título da competição estadual. Já o Salgueiro continua sem vencer o certame, assim como as demais equipes do interior de Pernambuco.

As duas equipes vão voltar suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro. O Salgueiro vai entrar em campo pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (2), às 16h00, para fazer um duelo com o CSA, no Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco. Já o Sport terá pela frente na 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no mesmo dia e horário, o Atlético-PR, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

Carcará e Leão apresentam baixo desempenho ofensivo e ficam no empate

O confronto começou com as duas equipes se estudando bastante, mas os donos da casa tentavam tomar a iniciativa para chegar ao ataque com perigo e fazer uma forte pressão. Apesar disso, o Sport fechava bem os espaços e o Salgueiro encontrava dificuldade para construir jogadas, fazendo com o duelo ficasse bastante travado no meio-campo, sem possibilidades para os dois lados.

Ganhando espaços, a primeira boa oportunidade surgiu em favor do Salgueiro aos sete minutos. Rodolfo Potiguar, em cobrança de falta, chutou muito forte e acabou assustando o goleiro Magrão. Momentos depois, foi a vez de Álvaro receber nas costas de Samuel Xavier e cruzar buscando Willian Lira, mas Durval mostrou atenção e afastou o perigo antes de o atacante chegar para concluir para os fundos das redes. A resposta rubro-negra poderia ter acontecido aos 18 minutos, quando Diego Souza fez o pivô na entrada da área e Everton Felipe não conseguiu seguir com o lance.

Diante de poucas possibilidades, arriscar um pouco mais era necessário para tentar sair em vantagem. O Sport entendeu bem isso e quase saiu na frente aos 31 minutos com André, que girou bem na entrada da área e chutou forte para uma ótima defesa do goleiro Mondragon. A evolução do Leão foi ficando evidente e André teve mais uma grande chance aos 36 minutos, mas chute saiu cruzado direto para forte, com perigo para a defensiva do Carcará. A resposta salgueirense veio através de jogada individual de Jean Carlos, que puxou para entrada da área e chutou direto para fora, sem muita força.

Com a falta de inspiração por parte das duas equipes, as chances continuaram sendo bem raras para ambos. O Salgueiro ainda teve uma boa oportunidade aos 41 minutos, quando Willian Lira encontrou espaços para cabecear na entrada da pequena área para fora, com perigo para o goleiro Magrão. Depois disso, o primeiro tempo acabou sendo encerrado com o empate sem gols.

Árbitro de vídeo anula gol do Salgueiro, Everton Felipe marca e Sport conquista título

Para o segundo tempo, o técnico Evandro Guimarães resolveu manter a mesma formação da primeira etapa. Já o técnico Vanderlei Luxemburgo também seguiu a linha e não promoveu alterações. Com a bola rolando, o Sport voltou um pouco melhor, sendo mais ofensivo para tentar surpreender o Salgueiro, que errava bastante na saída de bola. Assim, Rithely arriscou bem de fora da área aos quatro minutos e obrigou o goleiro Mondragon a fazer uma boa defesa.

A baixa qualidade técnica dos dois lados, acabou deixando boa parte da etapa bastante sonolenta. Visando melhorar o desempenho ofensivo, o técnico Evandro Guimarães tirou o meia-atacante Jean Carlos para colocar Dadá. Vanderlei Luxemburgo também resolveu fazer uma alteração. Ele promoveu a entrada de Leandro Pereira no lugar de Lenis. Aos 25 minutos aconteceu o lance polêmico da partida. Moreilândia cobrou escanteio pela esquerda e Álvaro completou para o fundo das redes, mas o bandeira anulou o lance por conta de uma possível saída da bola no momento da cobrança.

Visando acabar com qualquer dúvida, o árbitro de vídeo entrou em ação e informou sobre uma possível dúvida ao árbitro da partida, que foi a beira do gramado para consultar o monitor, decidindo assim, após cinco minutos, pela irregularidade do lance e a anulação do gol. Buscando recuperar a força defensiva, o técnico Vanderlei Luxemburgo tirou o volante Rodrigo e colocou Thallyson. Pouco tempo depois, os leoninos conseguiram abrir o placar através de Everton Felipe, que recebeu na entrada da área e chutou com muita qualidade para garantir a festa da torcida rubro-negra.

Buscando evitar o pior, o Salgueiro foi para cima para tentar evitar a derrota e ao menos levar para os pênaltis. O Sport foi se defendendo bem e os donos da casa optaram por chutes de fora da área, que acabaram não levando perigo para a meta rubro-negra. Desta maneira, a partida foi encerrada no 1 a 0 e o Leão conquistou o 41º título do Campeonato Pernambucano.