Jade Barbosa revela vontade de participar da Olimpíada de Tóquio, mas mantém cautela

Show de Ginástica do Rio de Janeiro, oferecido pela FEGRJ (Federação de ginástica do Rio de Janeiro) e sediado pelo Clube Regatas do Flamengo, teve a honra de receber os melhores atletas do Rio de janeiro, neste sábado(8), às 15h. O evento foi idealizado pelo Presidente da Federação, Bruno Chateaubriand, em parceria com o departamento de esportes.

A festividade de sábado a tarde, contou com a participação da experiente Jade Barbosa, que relembrou sua atuação e da equipe na Rio 2016: "A olimpíada foi muito boa de modo geral pra ginástica. A gente mostrou resultados inéditos, medalhas inéditas. É claro que a gente sai com aquele gostinho de "queria mais", mas dentro de todas as condições a gente foi o melhor possível."

Jade destacou a importância de disputar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e, além disso falou um pouco de como foi a preparação física e psicológica: "A gente sempre treinou no ginásio que a gente foi competir, então isso deixou a gente muito mais tranquila. Participamos de um evento teste, que foi uma simulação da Olimpíada. A gente chegou muito bem preparada em relação ao psicológico, é claro que dá um medo, mas é um medo bom, é um medo que ajuda. Mas eu acho que o público foi super educado, souberam torcer, foi o máximo porque isso nunca tinha acontecido na ginástica. Acho que não poderia ter sido melhor."

Questionada sobre como estão as preparações para competições futuras, a ginasta afirmou: "O ano pós olímpico é um ano mais calmo, a gente tem algumas competições importantes. Mas fora isso, a gente sempre foca em recuperação, em planejamento, em se adequar ao código novo, que é uma coisa super importante, então essas primeiras competições são pra gente se adaptar ao código. Esse ano é um ano mais tranquilo, pra gente voltar com calma."

Em relação aos Jogos Olímpicos em Tóquio (2020), a atleta Jade, de 26 anos, não nega a vontade de participar, mas prefere cautela até chegar o ano da competição: "Nenhum atleta não quer ir pra Olimpíada, só que a gente tem que classificar, então a gente pensa em um ano de cada vez. É claro que a gente tem como objetivo Tóquio, mas até lá são quatro anos praticamente. Então agora é começar tudo de novo, de pouquinho em pouquinho, classifica aqui, vê uma competição, até chegar na Olimpíada de novo.

Para finalizar, Jade Barbosa não escondeu a felicidade de poder fazer parte desse evento festivo e de interagir com público de forma direta ou indiretamente: "A gente fica muito feliz de ter a oportunidade de mostrar um pouco. As pessoas conhecem muito pouco ginástica, tem poucas competições no Rio de Janeiro, e isso é uma coisa que a gente está buscando. O público é muito receptivo , então poder mostrar um pouco de festa aqui na competição é mais legal ainda, porque a gente pode mexer mais com o público. Isso serve para as pessoas ficarem com mais vontade de ver ginástica, e eu espero que tenham gostado."