Houston Texans e Indianopolis Colts dão a largada nos playoffs da NFL

Uma das maiores rivalidades da divisão sul da AFC abre os playoffs da NFL. O Houston Texans recebe o Indianopolis Colts, às 19h35 deste sábado (5), no NRG Stadium. As duas equipes começaram com campanhas ruins, mas chegam embaladas à fase final.

A partida decisiva marca o terceiro confronto entre Texans e Colts na temporada. Na semana 4, a equipe do defensive end J.J.Watt levou a melhor na prorrogação, por 37 a 34, mas a vingança veio 10 rodadas depois. Os comandados do head coach Frank Reich derrotaram os texanos por 24 a 21.

O poder ofensivo de Houston

DeAndre em ação contra os Jaguars. Foto: Reprodução/Houston Texans

Fundado em 2002, a equipe de Houston é a caçula da NFL e chega aos playoffs após conquistar o título da divisão Sul da AFC pela quinta vez. O time estreou com três resultados negativos, mas decolou após nove vitórias consecutivas, encerrando a temporada regular com uma campanha 11-5.

Na defesa, os destaques são J. J. Watt e o linebacker Jadeveon Clowney. Já no ataque, o quarterback Deshaun Watson anotou 26 touchdowns, concluindo 68% de seus passes. O sucesso ofensivo passa também pelas mãos do wide receiver DeAndre Hopkins, o terceiro melhor da Liga em recepções (115) e o segundo em jardas recebidas (1.572).

Na quinta-feira (5), Hopkins afirmou, em sua conta no Twitter, que vai doar seu cheque dessa partida, no valor de US$ 29 mil, para a família de Jazmine Barnes. A menina de sete anos de idade foi morta no último sábado (29), durante um tiroteio em Houston.

"Quando vejo o rosto de Jazmine Barnes, vejo minha própria filha. Vou doar meu cheque para ajudar sua família a custear o funeral e para fazer justiça. No sábado, estarei jogando em sua homenagem, Jazmine", tweetou o WR.

A sorte virou

Andrew Luck. Foto: Reprodução/Indianapolis Colts

A segunda vaga de Wild Card da AFC ficou com o Indianapolis Colts (10-6). A equipe é apenas a terceira na história da Liga a garantir uma vaga nos playoffs depois de iniciar a temporada com uma campanha 1-5. O retorno à pós-temporada, depois de três anos, foi marcado por um belíssimo desempenho na reta final. Com nove vitórias nos 10 últimos jogos, marcando pelo menos 23 pontos em cada uma delas.

A virada da equipe de Indianapolis passa pelo experiente quarterback Andrew Luck. Com 29 anos, o camisa 12 está em sua sétima temporada e parece completamente recuperado da lesão no ombro, que o afastou dos gramados em 2017. Com 39 passes para touchdown, Luck fica atrás apenas de Patrick Mahomes, QB do Kansas City Chiefs.

A guinada ofensiva dos Colts deve-se também ao wide receiver T.Y. Hilton, ao running back Marlon Mack e ao tight end Eric Ebron. O último anotou 13 touchdowns e é o segundo melhor da Liga, perdendo apenas para os 15 touchdowns de Antonio Brown, WR do Pittsburgh Steelers. Os Colts contam ainda com o líder em tackles, o linebacker calouro Darius Leonard, e o recordista da história da NFL em pontos marcados e field goals convertidos, o kicker Adam Vinatieri.

O kickoff dos playoffs é o começo da jornada final rumo ao Super Bowl e tem garantia de jogão. Uma vitória dos Texans neste sábado, coloca a equipe de Houston diante do New England Patriots na Rodada Divisional. Caso os Colts levem a melhor, enfrentam os Chiefs de Mahomes.