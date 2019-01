MVP x GOAT: Kansas City Chiefs e New England Patriots lutam pela AFC e uma passagem para Atlanta

Dezoito anos e cinco Super Bowls. Resumidamente, essa é a diferença entre os quarterbacks Patrick Mahomes e Tom Brady. Enquanto o primeiro tem 23 anos e é o favorito ao prêmio de MVP (most valuable player ou jogador mais valioso da temporada), o segundo tem 41 e é considerado por muitos como o GOAT (greatest of all times ou melhor de todos os tempos). A juventude e a ousadia de Mahomes defendem o Kansas City Chiefs no duelo contra o New England Patriots do experiente e consagrado Brady pela final da Conferência Americana, às 21h40 deste domingo (20), no Arrowhead Stadium.

O QB dos Chiefs lançou 50 touchdowns na temporada regular, marca alcançada por apenas três quarterbacks na história da NFL (um deles é Brady). Em sua estreia nos playoffs, Mahomes comandou uma vitória tranquila por 31 a 13 contra o Indianapolis Colts. Com o running back Damien Williams correndo para 129 jardas e a defesa cedendo zero conversões de terceira descida, a noite do último sábado (12) encerrou a maldição de 25 anos sem vitórias em casa para os Chiefs num jogo de pós-temporada.

O triunfo levou a decisão de AFC pela primeira vez para o Arrowhead Stadium, cuja inauguração aconteceu em 1972. No fator casa, o prospecto é favorável a Kansas. Os Patriots perderam as três últimas decisões de conferência que disputaram fora de casa, sendo sua última vitória como visitante em 2004. No entanto, no último domingo (13), levaram a melhor por 41 a 28 sobre o Los Angeles Chargers, a única equipe capaz de superar os Chiefs em Kansas nessa temporada.

O setor ofensivo de New England alia a precisão dos passes de Brady com um poderoso jogo corrido que vai aproveitar todas as brechas deixadas pela defesa dos Chiefs. Os principais nomes para essa tarefa são o RB Sony Michel, destaque contra os Chargers, e para o wide receiver Julian Edelman, que já completou 94 recepções de pós-temporada. No entanto, não vai ser fácil para a linha ofensiva conter a pressão de Dee Ford, Justin Houston e Chris Jones sob Brady.

Na semana 6, Chiefs e Patriots somaram 83 pontos no Gilette Stadium, com os donos da casa levando a melhor por 43 a 40. Neste domingo, New England chega como azarão enquanto Kansas City senta no trono dos favoritos. O duelo no Arrowhead define a possível troca de guarda entre Brady e Mahomes e dá ao vencedor uma passagem para o Super Bowl LIII, que acontecerá em Atlanta no dia 3/2.