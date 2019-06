Camisa amarela do Tour de France completa 100 anos em 2019

A edição de 2019 do Tour de France, que ocorre entre os dias 6 e 27 de julho, marca o centenário do maior símbolo da principal competição do ciclismo mundial: a famosa camisa amarela do líder na classificação geral.

Para comemorar a data, a organização do evento preparou 20 camisas amarelas com imagens de ciclistas, monumentos e locais marcantes na história da prova que serão utilizadas todos os dias, a partir da segunda etapa, em Bruxelas, na Bélgica, até o 21º e último estágio, em Paris.

A primeira camisa especial será entregue ao vencedor da primeira etapa – que também ocorre na capital belga – e terá o desenho do icônico monumento Atomium, construído em 1958 e considerado um dos símbolos da cidade.

Outro homenageado será o belga ‘Canibal’ Eddy Merckx, pentacampeão do Tour de France e que celebra os 50 anos da primeira conquista em terras francesas. Merckx é considerado um dos principais ídolos do esporte belga e ganhou o apelido por causa do apetite por vitórias. A camisa amarela da terceira etapa, entre as cidades de Binche, na Bélgica, e Épernay, na França, também terá a estampa do ‘Canibal’.

“Cada camisa é diferente neste ano e apresenta as etapas ou os campeões que contribuíram para a história do Tour de France. Partiremos de Bruxelas, onde a primeira camisa amarela contará com o Atomium, enquanto a última terá o Arco do Triunfo e a Champs-Elysées. Outras camisas terão as fotos de Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil e Miguel Indurain, por exemplo. Será algo realmente especial para o 100º aniversário da camisa amarela”, ressalta o diretor do Tour de France, Christian Prudhomme.

A primeira camisa amarela foi concedida pelo criador do Tour de France, Henri Desgrange, em 19 de julho de 1919, a Eugène Christophe, após a 11ª etapa daquele ano, na cidade de Grenoble. As páginas do jornal “L’Auto”, que organizava a prova, também eram amarelas e por isso a cor foi escolhida para representar o melhor ciclista.

Confira abaixo quais serão as camisas especiais do Tour de France em 2019:

2ª Etapa: O Atomium – Monumento símbolo de Bruxelas construído em 1958;

3ª Etapa: Eddy Merckx – Ciclista belga, pentacampeão do Tour de France e que celebra os 50 anos de sua primeira conquista (1969, 1970, 1971, 1972, 1974);

4ª Etapa: Catedral de Reims – Símbolo da cidade de Reims, onde acontece a largada da etapa;

5ª Etapa: Jacques Anquetil – Ciclista francês, primeiro pentacampeão do Tour de France (1957, 1961, 1962, 1963, 1964);

6ª Etapa: Pelotão e espectadores – Homenagem aos torcedores que apóiam aos ciclistas;

7ª Etapa: Leão de Belfort – Escultura terminada em 1880 na cidade de Belfort, onde acontece a largada da etapa, feita por Frédéric Bartholdi, mesmo criador da Estátua da Liberdade;

8ª Etapa: Bernard Hinault – Pentacampeão do Tour de France e último ciclista francês a vencer a prova;

9ª Etapa: Estádio Geoffroy-Guichard – Construído em 1930, é a casa do time de Saint-Étienne, dez vezes campeão do Campeonato Francês de futebol;

10ª Etapa: Catedral de Sainte-Cécile – Símbolo da cidade de Albi, onde termina a etapa;

11ª Etapa: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Indurain e Bernard Hinault – Os quatro ciclistas que dividem o posto de maiores campeões do Tour de France com cinco títulos de cada um;

12ª Etapa: Place du Capitole – Símbolo da cidade de Toulouse, onde começa a etapa;

13ª Etapa: Eugène Christophe – Primeiro ciclista a vestir a camisa amarela na 11ª etapa em 1913;

14ª Etapa: Col du Tourmalet – Icônica montanha na região dos Pirineus que é escalada pelo Tour de France desde 1910 e será palco de uma etapa da competição pelo 81º ano;

15ª Etapa: Miguel Indurain – Ciclista espanhol, pentacampeão do Tour de France ((1991, 1992, 1993, 1994, 1995);

16ª Etapa: Arena de Nîmes – Anfiteatro romano construído em 27 a.C. na cidade francesa que recebe a largada e chegada da etapa;

17ª Etapa: Aqueduto de Pont du Gard – Parte de aqueduto romano construído para levar água de Uzès até Nîmes;

18ª Etapa: Col du Galibier – Outra montanha das mais famosas do Tour de France, fica localizada nos Alpes e começou a ser escalada pelos ciclistas em 1911. Desde então, já foi palco de etapas em 59 anos diferentes;

19ª Etapa: Col de l’Iseran – Será a montanha mais alta do Tour de France em 2019, com 2.770 metros de altitude;

20ª Etapa: Paisagem montanhosa – Na maioria das vezes, são nas montanhas que o Tour de France é decidido. Também é lá que grande parte dos torcedores se aglomeram para incentivar os ciclistas e onde nasce a mágica que envolve a camisa amarela;

21ª Etapa: Arco do Truinfo, Avenida Champs-Elysées – Um dos principais símbolos de Paris, também recebe a última etapa do Tour de France em um circuito montado pelas ruas da capital francesa.

L’Étape Brasil by Le Tour de France

O prova chega à quinta edição na temporada 2019 consolidado como um dos principais eventos esportivos do País. Com a chancela do tradicional Tour de France, o L’Étape Brasil mantém as características de uma parte da corrida francesa. Em 2018, ciclistas de todos os estados brasileiros inscreveram-se na prova.

A largada ocorre às 7 horas do dia 29 de setembro, com os participantes distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico.

Com subidas e descidas, a prova tem toda a infraestrutura e logística de apoio para os competidores ao longo do trajeto.

Inscrições

Qualquer ciclista amador ou profissional, desde que tenha idade de 18 anos, pode participar do L’Étape Brasil by Le Tour de France.

Por ser um evento de ciclismo fisicamente desafiador, que requer um treinamento intensivo, a única exigência é a apresentação de um atestado médico de aptidão para prática de ciclismo competitivo, emitido por um cardiologista e com validade inferior a um ano do dia do evento.

As inscrições podem ser feitas no site https://www.letapebrasil.com.br/inscricao/

As categorias são divididas por idade e gênero conforme lista abaixo.

Homens: 18 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 a 64 anos; 65 a 69 anos; 70 anos em diante.

Mulheres: 18 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 anos em diante.