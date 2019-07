L’Étape Brasil divulga percurso inédito da maior prova amadora de ciclismo do país

A organização do L’Étape Brasil by Le Tour de France, a maior prova amadora de ciclismo do País, divulgou os detalhes do percurso da edição 2019. O evento começa no dia 29 de setembro, às 7h, em Campos do Jordão (SP). Cerca de três mil ciclistas devem participar da etapa brasileira.

Ao todo, serão 107 km com início e fim na cidade paulista e três subidas desafiadoras, com 2.330 metros de altitude acumulada para proporcionar uma experiência genuína do Tour de France aos participantes.

A primeira escalada terá 11,3 km de extensão em Itapeva, seguida de mais 4,8 km de subida na Serrinha do trevo das rodovias SP-050 e SP-046. Para fechar, os atletas vão percorrer mais 14 km de ascensão no trecho da Serra Velha.

O percurso será 100% fechado para o trânsito de veículos durante o L’Étape. Os atletas ainda vão contar com 15 motos de apoio, 12 ambulâncias, um helicóptero e 300 oficiais de pistas, além de cinco pontos de hidratação, três de alimentação, sete de apoio mecânico fixo e seis veículos para suporte móvel da Shimano Brasil espalhados pelo percurso.

O L’Étape Brasil by Le Tour de France também adotará o percurso 66 km, com altitude máxima 1.332.

”O percurso será inédito para uma competição amadora. Pela primeira vez, uma prova de ciclismo irá descer a Serra Nova na SP 0123. Isso trará mais segurança para os competidores e 80% do percurso será em mão única. Um dos pilares do L’Étape Brasil é a segurança”, declarou Bruno Prada, diretor do L’Étape Brasil.

Em 2018, no percurso de 111 km, o vencedor no masculino foi Otávio Bulgarelli com o tempo de 3 horas, 18 minutos e 46 segundos.

No feminino, a vencedora foi Nadine Gill com 3 horas, 43 minutos e 4 segundos. Na versão de 77,2 km, os vencedores foram Michel Gimenes (2 horas, 34 minutos e 30 segundos) e Bianca Julio (3 horas, 7 minutos e 59 segundos).

”Eu gostei bastante… bem desafiador com a subida do pico do Itapeva logo de começo vai deixar a prova muito mais surpreendente”, contou Otávio Bulgarelli. ”A descida pela serra nova é muito mais segura. A serra nova praticamente finalizando a prova é digna de uma etapa de Tour de France".

Diabo do Tour estará no Brasil

A edição 2019 do L’Étape Brasil também terá a presença do alemão Didi Senft, mais conhecido como o Diabo do Tour ou Didi, the Devil.

O animador que tradicionalmente se veste de demônio nas etapas do Tour de France estará em Campos do Jordão para o evento.

“Didi” Senft é uma lenda do ciclismo por suas aparições famosas durante as provas, incentivando os ciclistas profissionais nas subidas mais desafiadoras do Tour de France, com certeza será um marco para nossa prova”, disse Thais Barg, coordenadora do L’Étape Brasil.

L’Étape Brasil by Le Tour de France

O L’Étape Brasil by Le Tour de France chega à quinta edição na temporada 2019 consolidado como um dos principais eventos esportivos do país.

A prova de ciclismo será disputada de 27 a 29 de setembro e terá até 3 mil participantes.

Com a chancela do tradicional Tour de France, o L’Étape Brasil mantém as características de uma parte da corrida francesa. Em 2018, ciclistas de todos os estados brasileiros inscreveram-se na prova, aberta também a atletas amadores.

A largada principal ocorre às 7h do dia 29 de setembro, com os participantes distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico.