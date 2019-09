Troy Aikman rebate comparação com Patrick Mahomes: "Falem comigo quando ele tiver 33% dos meus títulos"

Troy Aikman chamou atenção nas redes sociais. O atual comentarista da Fox Sports nos Estados Unidos rebateu uma postagem que comparava os números de Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, com o histórico do ex-jogador.

Num podcast, os apresentadores demonstraram que, mesmo em pouco tempo de carreira, o jovem talento já havia lançado 36% dos touchdowns anotados pelo ex-quarterback do Dallas Cowboys. Para enaltecer ainda mais o jogador dos Chiefs, os âncoras destacaram que ele tem apenas 8% dos jogos de Aikman na carreira.

Quando tomou conhecimento do fato, o tricampeão da NFL não se calou. Via Twitter, o comentarista afirmou, mencionando a publicação da página: "Falem comigo quando ele tiver 33% dos meus títulos no Super Bowl".

iCYMI: Talk to me when when he has 33% of my Super Bowl Titles https://t.co/Ba8kjPRnDs — Troy Aikman (@TroyAikman) September 24, 2019

Patrick Mahomes não comentou sobre o assunto. Os números extraordinários do jogador vêm causando inúmeros debates. O quarterback foi eleito MVP da NFL em 2018 e segue se destacando nesta temporada.

Foto: Reprodução/Instagram

O reflexo da boa fase do jovem é a invencibilidade do Kansas City Chiefs no início da temporada regular da NFL. Neste momento, a equipe lidera a AFC Oeste com três vitórias. Mahomes volta a conduzir seu time diante no Detroit Lions, fora de casa, no Ford Field Stadium, neste domingo (29), às 14h, pela quarta semana da liga.