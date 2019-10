Defesa voa, Brady quebra recorde, Patriots vencem Giants e seguem invictos

Invictos! O New England Patriots vence mais uma e segue 100% na temporada. O atual campeão do Super Bowl bateu o New York Giants por 35 a 14, jogando no Gillete Stadium. Mesmo com o ataque jogando mal, a defesa liderou o time e mostrou porque, até aqui, é a melhor da NFL.

Com o resultado, os Patriots se mantêm invictos, com seis vitórias e nenhuma derrota. Já os Giants tem somente duas vitórias e quatro derrotas na temporada.

As duas equipes voltam a campo na semana que vem. Os Giants têm um duelo em casa contra os Cardinals, no domingo, às 14h. Na segunda, os Patriots viajam para Nova York, desta vez para pegar os Jets, no Monday Night Football.

Defesas ganham campeonatos

A melhor defesa da NFL, mais uma vez, fez a diferença para os Patriots. A unidade comandada por Bill Belichick foi arrasadora contra os Giants, liderando o time a vitória. Foram três interceptações e um fumble forçado, que foi retornado para touchdown. Além da defesa, o time de especialistas de New England conseguiu bloquear um punt e anotar um TD.

A noite também foi especial para Tom Brady, o líder dos Pats ultrapassou Peyton Manning e se tornou o segundo quarterback com mais jardas de passe na história da NFL, com 72.257. Ele fechou o jogo com 334 jardas lançadas, uma interceptação e dois touchdows corridos.

Choque de realidade

Mesmo com muitos desfalques, os Giants foram a Foxborough pretendendo cometer o crime. Porém, o time de Big Apple só ficou em condições de brigar pela vitória em alguns momentos da partida, quando o ataque de New England cometeu alguns turnovers.

Daniel Jones, que vêm surpreendendo na temporada, sentiu o que todo calouro sente quando enfrenta uma defesa comandada por Bill Belichick, terminando a partida com 161 jardas, um touchdown e 3 interceptações.