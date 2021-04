Verstappen domina os dois primeiros treinos livres da temporada; Norris surpreende

Nesta sexta-feira (26), o holandês Max Verstappen foi o mais rápido no segundo treino livre do GP do Bahrein. Na ocasião, ele já tinha liderado o primeiro treino livre e desbancou novamente as duas Mercedes batendo sua própria marca anotando o tempo de 1min30s942, colocando 0s095 de vantagem sobre o segundo colocado Lando Norris da McLaren que foi a grande surpresa do dia. O heptacampeão mundial e piloto da Mercedes Lewis Hamilton fecha o top 3.

Confirmando a boa evolução da Ferrari, o espanhol Carlos Sainz chegou em P4, Valtteri Bottas chegou em P5. Completam o top 10, Daniel Ricciardo (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Sérgio Pérez (Red Bull).

Resumo dos treinos livres

O piloto russo Nikita Mazepin, da Haas logo rodou em sua estreia na Fórmula 1. No início da segunda sessão de treinos, e já acionou a bandeira amarela ao rodar, terminou o treino em P20.

A sexta foi positiva para o Japonês da AlphaTauri, Yuki Tsunoda que faz sua estreia na temporada, depois de um primeiro treino livre discreto chegando a ficar em P14, o japonês se recuperou no segundo treino livre e anotou o sétimo melhor tempo, ficando a frente que seu companheiro de equipe Pierre Gasly que anotou o nono melhor tempo.

O finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, saiu da pista na curva 3, rodou na pista e acertou a barreira de proteção perdendo sua asa dianteira. O incidente não afetou em nada a continuidade do finlandês nos treinos e ele voltou aos boxes para reparar o bólido.

Nestes treinos livres, foi possível perceber que a diferença do primeiro colocado para os 10 primeiros foram de 1s, distribuídos entre Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari, AlphaTauri e Aston Martin. A Red Bull é a principal candidata para bater a hegemonia da Mercedes que dura sete anos consecutivos.

O terceiro e último treino livre será amanhã as 9 horas da manhã (horário de brasília) e o treino oficial que define o grid de largada será ao meio-dia. Você acompanha tudo sobre F1 aqui na VAVEL Brasil.

Confira a classificação dos treinos livres de sexta: