Conheça cinco cosméticos pensados para a atividade física

A atividade física sempre foi importante. Porém, boa parte das pessoas ainda era sedentária, seja por falta de tempo ou por não priorizar a prática. Nos últimos anos, essa realidade tem aumentado, e cerca de 33% da população se exercita, segundo dados do Ministério da Saúde.

O aumento do interesse pelos exercícios tem feito com que cresça também a quantidade de produtos para esse público. Confira a seguir exemplos de cosméticos que foram pensados para as atividades físicas!

1 - Loção Protetora Esporte

Apesar de ser importante ter um pouco de exposição solar, é necessário tomar cuidado com os raios solares, pois eles podem causar queimaduras, além de problemas futuros de saúde. O ideal é, portanto, usar sempre protetor solar.

De acordo com a Natura Online em PDF possui a Loção Protetora Esporte, um produto que tem textura leve e não oleosa, e que é resistente à água e ao suor. Dessa forma, o praticante pode se despreocupar com relação à proteção e realizar os movimentos que precisar à vontade.

2 - Bastão antiassaduras Cuide-se

Uma das grandes queixas de quem pratica atividade física é por conta do atrito que os movimentos geram, em especial na parte interna das coxas. Como isso não pode ser um impeditivo para o esporte, é importante buscar uma solução.

Já existem no mercado produtos específicos para o problema. O bastão antiassaduras da linha Cuide-se do Boticário é um exemplo. O produto é fácil de espalhar, é rapidamente absorvido pela pele e é resistente à água e ao suor.

3 - Creme hidratante Allur Sport

Depois dos exercícios físicos também é importante cuidar da pele, para hidratá-la e evitar o ressecamento. Uma forma de relaxar a pele é por meio de cremes com fórmula específica para esse objetivo.

Para as mulheres, o Like a Princess é uma opção. O produto tem manteiga de karité e D-Pantenol, e oferece um toque aveludado para massagear pernas e pés após a atividade física. Para os homens, um dos mais recomendados pelos usuários é o creme corporal Allur Sport Amahka Paris, que repõe minerais e vitaminas que são eliminados com o suor.

4 - Antitranspirante Above Men Sport

Quando se trata da região das axilas, não basta usar um desodorante comum. Isso porque esses produtos costumam ser ideais para o dia a dia, e não uma rotina intensa de treinos e esporte. Dessa forma, os antitranspirantes são opções melhores, já que eles têm agentes que liberam mais perfume em contato com a água (ou suor, nesse caso). Ou seja, quanto mais a pessoa sua, mais o produto faz o efeito, tecnicamente.

O Above Men Sport é uma alternativa interessante para quem joga bola, faz academia ou pratica outra atividade. Ele possui 48 horas de proteção contra suor e mau odor, e um aroma bastante agradável que não enjoa.

5 - Sports’it

A Sports’it é uma linha da Pink Cheeks focada em quem pratica exercícios físicos. Os produtos são para homens e mulheres, independentemente de qual atividade realizam. Os cosméticos contam com proteção contra os raios UVA/UVB, textura não oleosa, ativo para regenerar a pele e evitar o atrito causador das assaduras.

Na linha Sports’it há filtro solar, bastão protetor de pele, que evita a formação de machucados ao criar uma espécie de barreira, bastão antiassaduras, creme com frescor de mentol pensado para ciclistas, entre outros.

A atividade física não faz apenas parte da rotina de grandes atletas, mas de pessoas comuns, que desejam se desestressar, manter a forma e garantir a saúde. Como visto em pesquisas, o número de adeptos dos exercícios só cresce, e por isso é normal ver cada vez mais produtos específicos para os esportistas.