EstrelaBet anuncia apoio oficial à Seleção Brasileira de Beach Soccer

Em anúncio realizado na terça-feira (16), a gigante do ramo de apostas esportivas oficializou sua marca na camisa da Seleção, que buscará o hexa da Copa do Mundo Fifa nesta temporada

A Seleção Brasileira de Beach Soccer ganhou, oficialmente, um novo aliado na busca pela sexta estrela em sua camisa. Trata-se da EstrelaBet, gigante do ramo de apostas esportivas, que oficializou seu apoio à equipe que disputará a Copa do Mundo Fifa nesta temporada.

A parceria já havia sido anunciada junto ao apoio da empresa à Seleção de futsal, em dezembro do ano passado, mas agora ganhou novos contornos com a divulgação da camisa que será usada pelos brasileiros na Copa de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em novembro.

“O Beach Soccer é, sem dúvida, um esporte com o DNA brasileiro. Não é à toa que conquistamos tantos títulos e agora, com o reforço nesta parceria, seguiremos firmes rumo à conquista da sexta estrela”, destacou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A Seleção conquistou nove títulos mundiais entre 1995 e 2004, em 10 edições da Copa do Mundo, em uma época em que as competições ainda não eram organizadas pela Fifa. Desde 2005, a entidade máxima do futebol passou a ser responsável pela modalidade, e já realizou 11 edições do Mundial, com cinco títulos brasileiros, três da Rússia, dois de Portugal e um da França.

“Essa parceria não é uma surpresa, mas é muito bom oficializar esse apoio à Seleção Brasileira de Beach Soccer. O Brasil sempre foi hegemônico na modalidade, e essa camisa carrega muita história, com muitos craques que já a vestiram. Poder ter a marca da EstrelaBet ao lado desse escudo é um orgulho para nós”, afirmou o head de patrocínios da EstrelaBet, Rafael Zanette.

O Brasil já está classificado para a disputa da Copa do Mundo, por ter sido campeão da Copa América neste ano, conquistada de forma invicta, com 6 vitórias em 6 jogos, 55 gols marcados e apenas 16 sofridos. Na decisão, um "passeio" diante da Argentina, com um 13 a 5. Além dos brasileiros, Argentina, Colômbia fecham as equipes sul-americanas na competição, que também contará com Egito e Senegal (da África), Omã, Japão e Irã (da Ásia), os Emirados (país sede), e times que ainda se classificarão da América Central (2), Oceania (1) e Europa (4).