John John Florence avança às quartas e Gabriel Medina decide vaga na repescagem

Medina decide vaga das quartas de final na repescagem (Foto: Divulgação/WSL)

As ondas voltaram a aparecer na manhã desta segunda-feira (18), no Havaí, para a continuação do Billabong Pipe Masters. Um dos favoritos ao título, John John Florence garantiu sua vaga nas quartas de finais em bateria apertada. Gabriel Medina não conseguiu superar Jeremy Flores e foi para a repescagem junto de Ítalo Ferreira e Caio Ibelli. O brasileiro Ian Gouveia garantiu sua vaga nas quartas de finais sem repescagem.

Abrindo as baterias, Ian Gouveia superou Conner Coffin e Julian Wilson ao fazer 11.73 pontos. Na sequência, John John Florence entrou no mar junto de Caio Ibelli e Joel Parkinson. O havaiano e o brasileiro travaram um duelo equilibrado que foi decidido apenas nos minutos finais quando, em sua última onda, John John Florence superou Ibelli ao fazer 13.17 pontos.

Na terceira bateria do Round 4, Gabriel Medina entrou no mar junto de Jeremy Flores e Ítalo Ferreira. Medina saiu na frente ao pegar um tubo em backdoor, garantindo 8.93 pontos, mas Flores respondeu à altura e conseguiu um outro tubo para pegar a liderança da bateria. O francês fez 15.37 pontos e superou Medina por 3.27 pontos.

Na última bateria do round, Kelly Slater, Leonardo Fioravanti e Kanoa Igarashi duelaram. Com poucas ondas boas por conta do vento, o americano Igarashi se destacou no final e avançou às quartas ao somar 12.44 pontos.

Duelos eliminatórios do Round 5

Joel Parkinson x Conner Coffin

Caio Ibelli x Julian Wilson

Gabriel Medina x Kelly Slater

Leonardo Fioravanti x Ítalo Ferreira