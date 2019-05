Bottas, Hamilton e Vettel: o que cada um disse após a pole do finlandês da Mercedes

É inegável a boa fase de Valtteri Bottas no começo dessa temporada 2019. Uma briga pelo título entre Mercedes e Ferrari se mostra cada vez mais difícil de acontecer. Dessa forma, a disputa na parte da frente do grid está sob responsabilidade do finlandês. Depois de fazer a pole do GP da Espanha, nessa manhã de sábado, o piloto do carro 77 estava visivelmente satisfeito.

"Eu gostei disso, a adrenalina", comentou Bottas.

Hamilton não se mostrou tão animado. O atual campeão não conseguiu superar o companheiro na parte decisiva do Q3. Com isso, ele larga em segundo, com um tempo seis décimos mais lento. No entanto, como sempre diplomático, o inglês elogiou o trabalho de Bottas: "Fantástico", classificou. Já a auto avaliação de seu trabalho não foi tão boa.

"Eu não consegui acertar as voltas. Eu não fiz o trabalho", comentou. Porém, não deixou de mandar um recado para o atual rival. "Se eu conseguir reverter amanhã ficarei feliz", concluiu.

O terceiro colocado no grid para a corrida de amanhã estava ainda mais desanimado do que Hamilton. Sebastian Vettel fez o que pode com sua Ferrari de motor novo, mas ainda ficou oito décimos atrás da pole. Perguntado por Jenson Button se estava bem, a resposta do tetracampeão foi um claro "mais ou menos". Ele ainda reservou um espaço para não colocar a culpa no carro, mas não teve muitas opções.

"O carro não parece ruim, mas obviamente não somos rápidos o suficiente", avaliou o alemão.

Max Verstappen conseguiu um quarto lugar no grid, a frente de Charles Leclerc. O piloto da Red Bull não ficou satisfeito com a posição, mas pretende lutar pelo pódio amanhã.