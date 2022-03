Hamilton mostra resignação e certa dose de felicidade com P3 no Bahrain

Heptacampeão mundial da categoria-rainha do automobilismo, Lewis Hamilton ficou na terceira colocação do GP Bahrain 2022. Na primeira etapa da Fórmula 1 2022, o britânico mostrou resignação e, até certo ponto, felicidade pelo resultado alcançado.

Logo após a corrida, ainda com macacão e antes de subir ao pódio, Hamilton resumiu dois temas que seriam pontuados em entrevistas posteriores: a vitória da Ferrari e os problemas da Mercedes, equipe pela qual pilota desde 2013.

LEWIS: “A big, big congratulations to Ferrari. It was such a difficult race for us. This was really the best result we could have got” #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/iasDkfCIQY