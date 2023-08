Liam Lawson assume o volante da AlphaTauri no GP da Holanda após fratura no pulso de Daniel Ricciardo

A equipe AlphaTauri enfrentou uma reviravolta de última hora no Grande Prêmio da Holanda, quando Daniel Ricciardo sofreu uma fratura no pulso esquerdo durante o segundo treino livre nesta sexta-feira (25). O acidente ocorreu quando o piloto australiano colidiu com a barreira de pneus na curva 3 do Circuito de Zandvoort, minutos após o início da sessão. A fratura nos ossos do metacarpo da mão esquerda de Ricciardo forçou sua ausência da corrida, abrindo espaço para o jovem talento da Academia Red Bull, Liam Lawson, assumir o volante.

Foto: Reprodução / F1

O incidente ocorreu logo após Ricciardo completar uma volta rápida, quando ele se aproximou do carro de Oscar Piastri da McLaren. Para evitar uma colisão com o carro do seu conterrâneo, Ricciardo manteve suas mãos firmes no volante, resultando em impacto e desconforto imediato. Ele saiu do carro segurando o pulso esquerdo e foi levado ao centro médico do circuito e, posteriormente, para um hospital local, onde exames detalhados confirmaram a fratura.

A equipe AlphaTauri emitiu um comunicado oficial detalhando a lesão de Ricciardo e anunciando que Liam Lawson, o piloto reserva da equipe, substituiria o australiano pelo resto do fim de semana. A declaração dizia: "Um raio-X confirmou que (Daniel Ricciardo) sofreu uma fratura no metacarpo de sua mão esquerda e essa lesão não permitirá que ele continue com suas obrigações, sendo substituído pelo piloto reserva da equipe, Liam Lawson, pelo restante deste fim de semana. A equipe deseja a Daniel uma recuperação rápida e completa."

Foto: Divulgação / F1

Quem é Liam Lawson?

O jovem neozelandês fará sua estreia na Fórmula 1. Liam, de apenas 21 anos e membro da Academia de Pilotos da Red Bull, possui um histórico impressionante nas categorias de base do automobilismo. Ele conquistou o vice-campeonato da Fórmula 4 alemã em 2018 e estreou na Fórmula 3 em 2019, ano em que também se juntou à Academia da Red Bull.

Com uma carreira em ascensão, Lawson progrediu para a Fórmula 2 e se destacou, terminando em terceiro lugar na temporada 2022, com quatro vitórias e dez pódios. Além disso, ele participou de treinos livres pela AlphaTauri e pela Red Bull, demonstrando seu potencial. O jovem piloto também teve sucesso na DTM, onde foi vice-campeão e se tornou o vencedor de prova mais jovem da categoria aos 19 anos. Atualmente, Lawson é vice-líder do campeonato da Super Formula japonesa, com três vitórias.