Equipes confirmam participação no European Le Mans Series 2017

Google Plus

(Foto: ELMS)

O European Le Mans Series, tem sua largada no dia 15 de abril em Silverstone, como preliminar da primeira etapa do Mundial de Endurance. A expectativa sobre os novos protótipos LMP2 é grande. Assim como em 2016, a classe LMP3, deve figurar entre uma das maiores da série. Abaixo está um panorama de algumas equipes confirmadas para o certame.

Algarve Pro Racing volta para o ELMS

Equipe vai alinhar o novo Ligier na ELS. (Foto: Divulgação)

A Algarve Pro Racing, vai expandir sua área de atuação para 2017. Após conquistar o título do Asian LMS, e obter uma entrada automática para as 24 horas de Le Mans, a equipe deve alinhar o novo Ligier JS P2017, para uma temporada completa no European Le Mans Series.

Stewart Cox, diretor da equipe, não descarta um retorno ao Asian LMS, com seus dois Ligier JS P2. De acordo com um levantamento do site dailysportscar.com, um número expressivo de protótipos Ligier, deve competir na série europeia organizada pela ACO.

High Class Racing com Dallara LMP2 no ELMS

(Foto: Dallara)

A equipe High Class Racing, que competia no extinto Renault Sport Trophy, deve alinhar um Dallara LMP2 no ELMS. Anders Fjordbach e Dennis Andersen, serão os pilotos da equipe. Não há notícias de uma possível entrada nas 24 horas de Le Mans.

Yvan Muller Racing compra Norma LMP3

(Foto: Divulgação Yvan Muller)

A Yan Muller Racing, confirmou a compra de um Norma M30, para a classe LMP3 do ELMS. Todo o suporte técnico ficará por conta da Norma. “Desde que Norma anunciou a construção de um protótipo LMP3, eu tenho mantido um olho em seus desenvolvimentos”, disse Yvan Muller. “Também visitamos Norma para conhecer o trabalho realizado no M30. Mesmo que seja obviamente um carro novo, eu confio que pode ser realmente bem sucedido.”

“Eu nem estava pensando em participar com um novo LMP3. Mas, minha equipe e parceiros realmente queriam entrar com um carro novo para o ELMS, então decidimos fazê-lo.” Finalizou Muller.

“Acolher a equipe de Yvan na família Norma é uma ótima notícia para nós”, acrescentou Norbert Norbert Santos da Norma. “É muito importante para a Norma que equipes experientes e ambiciosas possam confiar em nosso trabalho. Eu sei que Yvan fará o que ele precisa, para demonstrar o potencial completo do carro desde a primeira corrida, tanto em termos de capacidade técnica, bem como os demais pilotos que serão anunciados.”

Tockwith Motorsports: Participação no ELMS, além de possível entrada em Le Mans. Equipe estuda competir em Sebring

Pilotos estão testando com o Ligier que foi da equipe Panis-Barthez. (Foto: Divulgação )

Campeã da classe LMP3 do Asian LMS 2016/2017, a Tockwith Motorsports, deve alinhar o novo Ligier JS P217 no ELMS. A participação nas 24 horas de Le Mans, não foi descartada, bem como uma possível ida aos EUA para competir na 12 horas de Sebring.

Os pilotos confirmados até o momento são Nige Moore e Philip Hanson. A equipe deve estar com o Ligier JS P2 que foi da equipe Panis-Barthez. O novo Ligier será entregue entre os dias 4 e 5 de fevereiro. Testes estão confirmados para os circuitos de Aragon (Espanha) e Portimão (Portugal). Uma eventual participação nas 12 horas de Sebring, não foi descartada.

“Estamos olhando para a possibilidade de correr em Sebring este ano. Se as coisas derem certo. As datas são muito apertadas, mas pode dar certo “, disse o chefe da equipe, Simon Moore.

A equipe deve alinhar dois Ligier JS P3 na ELMS. Uma participação no campeonato Britânico de LMP3, também não está descartada. A Michelin Le Mans Cup e a Britcar, também estão nos planos. O Audi R8 LMS da equipe, levou o título do Britcar. Vale destacar o possível retorno a Asian LMS.

Speed Factory confirmada na classe LMP3

(Foto: AdrenalMedia)

A espanhola Speed Factor, está garantida pelo terceiro ano consecutivo na classe LMP3 da ELMS. Os pilotos confirmados são Tim Muller e Jurgen Krebs. O terceiro nome ainda precisa ser anunciado.

“Estou contente de anunciar Tim Müller e Jürgen Krebs se juntarão a nós como pilotos de Bronze“, disse o o diretor da equipe Dalius Steponavicius. “Ambos vão trazer comprometimento, e a experiência da Série Blancpain para a equipe.”

“Nós temos muito trabalho a fazer mas, em suas primeiras voltas com o Ligier LMP3, mostraram um ritmo extremamente bom. Estou ansioso para a realização de novos dias de teste e, claro, por começar a temporada no ELMS, que será a nossa terceira temporada na série.”

“Já programamos um extenso programa de testes para fevereiro e será nossa fase final de preparação antes do início do campeonato.”