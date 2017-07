Johan Kristoffersson vence etapa sueca do Mundial de Rallycross

Vitória em Höljes faz Kristoffersson disparar na liderança graças a ausência de Mattias Ekström (Foto: divulgação/Johan Kristoffersson)

Com a ausência de Mattias Ekström por conta dos compromissos com a DTM em Norisring, a etapa sueca do Mundial de Rallycross, disputada neste domingo (02) em Höljes, foi para determinar se o domínio da PSRX Volkswagen ficaria evidente ou se alguma surpresa apareceria, mas Johan Kristoffersson dominou com maestria e passou a liderar a competição com folga.

A PSRX Volkswagen mostrou cedo como sempre que o dia era deles, graças ao 1-2 de Johan Kristoffersson e Petter Solberg na classificatória, com Sébastien Loeb e Andreas Bakkerud como as principais ameaças a esquadra sueca. Quanto a EKS, nenhum de seus Audi S1 RX ficou entre os 12 melhores já que Toomas Heikkinen deixou escapar a classificação por pouco e Per-Gunnar Andersson, substituto de Ekström, não atuou de forma convincente nas quatro baterias.

Na primeira semi-final, Kristoffersson saltou logo na frente de Sébastien Loeb e tomou distância imediatamente, e graças ao ritmo mais forte que tinham comparado ao resto do grupo se mantiveram em primeiro e segundo. Timmy Hansen por outro lado não teve vida fácil, tomando o terceiro lugar graças a uma ida já de início ao coringa, o que segurou o ímpeto de Ken Block e Timur Timerzyanov.

A segunda semi-final foi mais movimentada, com Andreas Bakkerud tomando a frente e disparando na liderança enquanto Petter Solberg ficou parado no grid e perdeu tempo até a saída, aliado a outros erros durante a corrida.

Bakkerud estava muito a frente e tomou a vitória com tranquilidade, e enquanto isso Kevin Eriksson teve de segurar Janis Baumanis, que também estava de olho para que Sebastian Eriksson não roubasse sua posição. Apesar da pouca distância as posições não se alteraram, e Kevin Eriksson e Baumanis passaram para a final.

Mundial de Rallycross – Höljes – Resultados das semi-finais

Em uma final onde ficava difícil de se apontar um favorito, Johan Kristofersson foi rápido para agir e tomar a liderança, e com o ritmo fortíssimo que impôs, o sueco anulou as principais forças do Ford Focus RS RX de Bakkerud e do Peugeot 208 WRX de Loeb. Kristoffersson se manteve em ritmo forte e soube defender a diferença ao deixar o coringa para a última volta, ganhando com tranquilidade, com Bakkerud em segundo e Loeb em terceiro.

Mundial de Rallycross – Höljes – Resultado da final

A PSRX Volkswagen agora domina as classificações de pilotos e equipes, com Kristoffersson em primeiro com 181 pontos contra 150 de Solberg, o que rende os 331 pontos da equipe contra os 246 da Peugeot-Hansen.

O Mundial de Rallycross para por um mês e depois cruza o Atlântico para competir em Trois-Rivières, no Canadá, no dia 4 de Agosto.