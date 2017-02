Williams divulga primeiras fotos do carro para a temporada de 2017 da Fórmula 1

Foi o primeiro carro da atual temporada a ter imagens oficialmente divulgadas (Foto: Divulgação/Williams Martini Racing)

A Williams saciou parte do desejo de seus fãs e revelou uma surpresa em seu site e nas redes sociais nesta sexta-feira (17). A equipe inglesa, que até então era a única das dez do grid que não havia divulgado a data do lançamento de seu carro para a temporada 2017 da Fórmula 1, divulgou via internet um vídeo com as primeiras imagens do novo bólido para este ano.

O modelo se chamará FW40, em homenagem aos 40 anos de uma das escuderias mais tradicionais da categoria. Foi o primeiro carro com as especificações das novas regras para a temporada a ser divulgado, e logo de cara já apareceram algumas transformações notáveis em relação ao ano anterior, como os pneus e a asa traseira, que serão bem mais largos e provocarão profundas mudanças aerodinâmicas.

A Williams divulgou fotos do carro de 2017 (Foto: Divulgação/Williams Martini Racing)

A equipe de Grove lançou apenas fotos do FW40, mas aproveitou para anunciar a data oficial do lançamento. “Um primeiro olhar no Williams Mercedes FW40. A espera está quase acabando... Nosso modelo de 2017 será oficialmente lançado no dia 25 de fevereiro”, confirmou.

A Williams terá o brasileiro Felipe Massa e o canadense Lance Stroll em seus carros para 2017. Stroll irá substituir o finlandês Valtteri Bottas, que foi para a Mercedes substituir o campeão mundial Nico Rosberg, aposentado ao fim de 2016.

Agora todas as equipes já possuem datas marcadas para o lançamento de seus carros. A primeira será a Sauber, no dia 20 de fevereiro, seguida por Renault (21/02), Force India (22/02) e Mercedes (23/02). Ferrari e McLaren farão seus lançamentos juntas no dia 24, um dia antes da Williams. Por fim, Red Bull, Toro Rosso e Haas revelarão seus modelos no dia 26 de fevereiro. A temporada irá começar um mês depois, no dia 26 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, em Albert Park, Melbourne.