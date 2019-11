ATP 250 de Istambul conta com presença de Roger Federer como favorito

Entre os dias 27 de abril e 3 de maio desse ano será realizada a primeira edição do ATP 250 de Istambul, na Turquia. O torneio será realizado na Koza World of Sports, uma das principais academias de tênis do mundo. O torneio será disputado em quadras de saibro, como preparação para Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano que acontecerá no final do mês de maio, e terá 500 mil euros de premiação.

A competição terá logo em sua estreia grandes nomes do tênis mundial. O cabeça-de-chave número um do torneio é o suíço Roger Federer, atual número dois do ranking da ATP. Em sua estreia, o tenista da Suíça enfrentará o vencedor da partida entre o finlandês Jarkko Nieminen e o tenista da casa, Marcel Ilhan.

O segundo principal favorito da competição é o 11º colocado do ranking mundial, o búlgaro Grigor Dimitrov, que enfrentará ou o cazaque Andrey Golubev ou o convidado da organização, Nikoloz Basilashvili, da Geórgia. Outros bons nomes são o uruguaio Pablo Cuevas e o colombiano Santiago Giraldo.

O único brasileiro na chave principal é o paulista Thomaz Bellucci, atual número 75 do ranking da ATP, que enfrenta o cabeça-de-chave número sete do torneios, o russo Mikhail Youzhny contra quem possui um retrospecto de 3 derrotas e 2 vitórias.

LEIA MAIS: Confira a chave principal do ATP 250 de Istambul

Nesta semana outro brasileiro em ação é o número dois do Brasil, João Souza, o "Feijão", que no ATP 250 de Munique na Alemanha enfrenta o espanhol Pablo Andujar, que vem de ótima campanha no ATP 500 de Barcelona.