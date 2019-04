Bellucci é valente, tira set de Djokovic, mas acaba eliminado do Masters 1000 de Roma

Era a revanche de Madri, mas não foi em Roma que Thomaz Bellucci conseguiu sua primeira vitória contra Novak Djokovic. Apesar do belo tênis apresentado, possibilitando até um set vencido, o brasileiro não foi páreo e terminou derrotado pelo número 1 do mundo por dois sets a um (5/7, 6/4, 6/3), dando adeus ao Masters 1000 italiano.

LEIA MAIS: Confira como foi o jogo em tempo real

Classificado às quartas de final, Djokovic terá pela frente o japonês Kei Nishikori, cabeça de chave número 5 do torneio, que derrotou Viktor Troicki nas oitavas. O sérvio é tricampeão de Roma, e segue em busca do quarto título para finalizar sua preparação para Roland-Garros.

Bellucci quebra no fim e vence o primeiro set

O jogo começou equilibrado, como sérvio se impondo melhor em quadra. Apostando nas deixadas, Djokovic venceu o primeiro game com facilidade e complicou no segundo. Acuado, Bellucci teve sucesso nas duas vezes que precisou salvar o break-point, e então retornou a partida.

Melhorando seu saque a cada game que se passava, o brasileiro se soltava também dentro de quadra. Falhando no spin, mas aperfeiçoando suas deixadas, não se intimidou com a presença do número do 1 do mundo e reverteu largas desvantagens.

Djokovic permaneceu com a vantagem do set até o game de número 11, quando permitiu ao brasileiro abrir 40-15 no placar, lhe dando dois break-points. Bellucci precisou de apenas um para conseguir a quebra e sacou para o set logo depois. Vitória por 7/5 na primeira etapa da partida.

Bellucci não repete boa atuação e perde segundo set

Se Bellucci realizou um primeiro set beirando a perfeição, o mesmo não pode se dizer do segundo. Melhor posicionado em quadra, Djokovic foi mais agressivo e contou também com erros não forçados do brasileiro para quebrar o saque logo no terceiro game.

Aproveitando a vantagem inicial, o sérvio tratou de afundar as bolas, atrapalhando as ações do brasileiro. Sem saída, Bellucci forçava demais em bolas paralelas, mas não consegui obter o mesmo sucesso da primeira etapa.

Próximo ao fim, sacando em 5/2, Bellucci ainda seria quebrado em mais oportunidade, sofrendo com os spins e deixados do número 1 do mundo. Djokovic fechava em 6/2 e empataria a partida, levando a disputa para o terceiro set.

Bellucci é quebrado, consegue reagir, mas termina derrotado

O terceiro set foi marcados por momentos chaves. No primeiro, Novak Djokovic conseguiu a quebra no quarto game do jogo, abrindo vantagem e liderando a partida. O sérvio seguia seu estilo padrão, forçando quando necessário e devolvendo todas as bolas que o brasileiro realizava. Na ocasião, abriria 3/1 na partida.

O segundo, foi a reação de Thomaz Bellucci, pouco tempo depois. Caso vencesse, Djokovic teria a bola do jogo no seu próximo serviço, mas o brasileiro conseguiu boas devoluções, tirando o sérvio do centro de quadra e devolvendo a quebra de maneira sensacional, levantando o público em Roma. Ainda no révés, o placar mostraria 3/4 a favor do número 1 do mundo.

Porém, no game seguinte, a reação de Bellucci desmoronou. Aproveitando-se de um péssimo serviço do brasileiro, Djokovic novamente realizou a quebra e ficou a um serviço da vitória. Feito conquistado logo depois. A devolução para fora do brasileiro definiu o 6/3 no terceiro set. O sérvio avança às quartas de Roma.