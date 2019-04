Ernests Gulbis vence Ivo Karlovic e vai às semis em Viena

Está sendo disputado em Viena, na Áustria, um ATP 500 cheio de surpresas. Após as eliminações de Tsonga, número dez do mundo no ranking da ATP e Thiem (#19), desta vez quem caiu foi o gigante croata Ivo Karlovic (#20). Ele foi derrotado para o letão Ernests Gulbis (#117) por dois sets a zero, com o placar de 7/6 (4) e 7/6 (5), em 1h42 de jogo. Foi a segunda vez que os jogadores se enfrentaram, e a segunda vitória do letão, que ano passado chegou a aparecer entre os dez melhores do mundo, mas vem decaindo.

O início da partida era monótono, pois os pontos de saque estavam dominando o roteiro do jogo. Ernests enfrentou break points no começo, mas conseguiu salvar todos, assim como Ivo, que mesmo tendo feito quatro duplas faltas (número incomum para ele) também salvou três oportunidades de quebra do letão. Com tanto equilíbrio entre os dois tenistas, o destino do primeiro set seria o tiebreak, inevitávelmente.

As estatísticas mostravam tamanho equilíbrio na partida: Gulbis havia vencido apenas um ponto a mais que o croata e os dois haviam feito oito aces. Contando com alguns erros não forçados de Karlovic, o letão conseguiu fechar o primeiro set por 7/6 (4), vencendo apenas quatro pontos a mais que o rival.

Se o primeiro set foi de grande equilíbrio, o segundo seria mais acirrado ainda. Novamente os dois tiveram estatísticas parecidas, mas o letão seguia melhor, com 90% de aproveitamento jogando com o primeiro saque e 85% com o segundo, enquanto Ivo seguia jogando com o golpe fatal e anotou onze aces. Sem break points no set, tudo seria decidido em outro tiebreak.

Desta vez, a agressividade dos dois jogadores era notória. Não só com o saque, mas também jogando da linha de base. Karlovic começou com a primeira grande chance de vencer: tinha 2/0 e saque logo no início do desempate. Mas de nada adiantou. Gulbis foi preciso com os golpes de direita e conseguiu desestruturar o jogo de Ivo, que perdeu o segundo tiebreak e o jogo por 7/6 (5).

Ernests Gulbis avança agora para as semifinais do Erste Bank Open 500 de Viena, onde irá enfrentar o vencedor da partida entre o americano Steve Johnson (#47) e o sul-africano Kevin Anderson (#11). Curiosamente, o adversário com pior ranking (Johnson) leva vantagem contra o letão em confrontos anteriores (2-0), enquanto o sul-africano perdeu a única partida disputada entre os dois.