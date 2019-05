Agnieszka Radwanska vence Petra Kvitova e é campeã do WTA Finals

Neste domingo (01), a polonesa Agieszka Radwanska venceu Petra Kvitova da República Tcheca por dois sets a um, com parciais de 6/2 4/6 e 6/3, em 2 horas e 5 minutos de jogo. Com a vitória, a tenista da Polônia sagrou-se campeã do WTA Finals de de 2015, que ocorreu na cidade-estado de Singapura, na Ásia. O torneio, que reuniu as oito melhores tenistas do ano, conta com nomes como Simona Halep da Romênia, Maria Sharapova da Rússia e Agnieszka Radwanska da Polônia. Porém, sem a participação da líder do ranking mundial, a norte americana Serena Williams.

Na campanha para o título, Radwanska perdeu a primeira partida para a russa Maria Sharapova por dois sets a um, com parciais de 4/6 6/3 e 6/4, em 2 horas e 47 minutos de jogo. Na segunda rodada, perdeu novamente para a italiana Flavia Pennetta por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4, em 1 hora e 39 minutos de partida. Com a derrota, ela precisaria vencer a cabeça de chave número um do torneio, Simona Halep da Romênia, por dois sets a zero e, ainda, torcer para que Sharapova vencesse Flavia Pennetta da Itália. E foi justamente isso que aconteceu, a polonesa acabou vencendo em ses diretos, com parciais de 7/6 e 6/1, em 1 hora e 43 minutos de jogo. Enquanto a russa Sharapova ganhou da tenista da Itália por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1 hora e 27 minutos de jogo. Ontem, nas semifinais, surpreendeu a cabeça de chave número dois do torneio, Garbine Muguruza da Espanha - que ainda não havia perdido na competição - vencendo de virada, após perder a primeira parcial por 7/6, ela ganhou os dois últimos sets, com parciais de 6/3 e 7/5, em 2 horas e 38 minutos de jogo.

Na chave de duplas, a indiana Sania Mirza, ao lado da suíça Martina Hingis, venceu na decisão as espanholas Garbine Muguruza e Carla Suarez Navarro por dois sets a zero, com parciais de 6/0 e 6/3, em 1 hora e 6 minutos de jogo, sagrando-se campeãs do WTA Finals de 2015.

O torneio ocorreu entre os dias 22 de outubro e 2 de novembro de 2015 em Singapura. Na primeira fase, as tenistas foram divididas em dois grupos com quatro integrantes cada. Após todas enfrentarem-se, as duas melhores colocadas de cada grupo avançaram à próxima fase, na qual se enfrentaram em semifinais.

