Roland Garros: Serena e Venus Williams avançam; Ivanovic é eliminada

Neste sábado (28), ocorreram as partidas válidas pela terceira rodada do segundo Grand Slam do ano, Roland Garros. Favorita ao título, a norte americana Serena Williams venceu a francesa Kristina Mladenovic por dois sets a zero e avançou às oitavas de final, assim como sua irmã Venus Williams, a suíça Timea Bacsinszky, a ucraniana Elina Svitolina, a espanhola Carla Suárez Navarro, Yulia Putintseva do Cazaquistão, Madison Keys dos Estados Unidos e Kiki Bertens da Holanda.

Atual campeã, Serena Williams entrou em quadra neste sábado para enfrentar a tenista da casa, Kristina Mladenovic - cabeça de chave número 26 do torneio. Em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/6, a norte americana venceu para ir às oitavas de final. A adversária de Serena na próxima rodada será a jovem ucraniana Elina Svitolina, que eliminou a campeã de 2008, Ana Ivanovic da Sérvia, por dois sets a zero por duplo 6/4. Svitolina tem 22 anos e é a atual 20ª colocada no ranking da WTA.

Irmã de Serena, a norte americana Venus Williams também garantiu vaga nas oitavas de final. Neste sábado, ela passou pela tenista da casa, Alize Cornet, por dois sets a um, com parciais de 7/6 1/6 e 6/0. Na próxima rodada, a ex-número um do mundo encara a semifinalista do ano passado - Timea Bacsinszky da Suíça - que derrotou a francesa Pauline Parmentier em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2.

Cabeça de chave número 12 da competição, a espanhola Carla Suarez Navarro também está nas oitavas de final. Nesta sábado, ela venceu a eslovaca Dominika Cibulkova em três sets, com parciais de 6/4 3/6 e 6/1. Nas oitavas, a tenista da Espanha encara a cazaque Yulia Putintseva, que surpreendeu a italiana Karin Knapp por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/1.

Finalista no WTA Premier de Roma, a norte americana Madison Keys segue firme em Roland Garros. Neste sábado, ela venceu Monica Puig de Porto Rico por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/3. Na próxima rodada, ela joga contra a holandesa Kiki Bertens, que passou pela russa Daria Kasaktina.

Entre os dias 22 de maio e cinco de junho ocorre o segundo Grand Slam do ano em Paris. A melhor cobertura de Roland Garros você acompanha na VAVEL Brasil.