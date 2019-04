Sá e Rogerinho eliminam favoritos e vão à semifinal do Brasil Open

As partidas válidas pela fase de quartas de final da chave de duplas do Brasil Open de 2017, o ATP 250 de São Paulo, ocorreram nesta quinta-feira (02). A dupla brasileira composta por Rogério Dutra Silva e André Sá entrou em quadra para enfrentar os cabeça de chave número três da competição - Nicholas Monroe dos Estados Unidos e Artem Sitak da Nova Zelândia. Em três sets, os brasileiros venceram com parciais de 7/6 2/7 e 10/6, em uma hora e 55 minutos de partida.

Os adversários dos vencedores na fase de semifinal vem do outro confronto que ocorre nesta quinta-feira, no qual a parceria campeã do Rio Open - Pablo Carreno Busta da Espanha e Pablo Cuevas do Uruguai - enfrentam os italianos Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

A dupla cabeça de chave número três começou o jogo muito mal. Cometendo muitos erros, tiveram seu serviço quebrado duas vezes, permitindo que seus adversários abrissem 3/0. Entretanto, dessa vez, foi a vez de Sá cometer erros demais. Dessa forma, Monroe e Sitak devolveram um dos breaks. Na sequência, elevaram os níveis para empatar em 4/4. Com o equilíbrio persistido, a decisão foi para o tiebreak.

Os brasileiros começaram muito bem. Com uma boa devolução, André conquistou o minibreak logo no primeiro ponto. Alguns pontos mais tarde, no 5/3, o mineiro voltou a brilhar para aumentar a vantagem e fechar o primeiro set por 7/4, depois de bom serviço de Rogerinho.

A dupla dos Estados Unidos e da Nova Zelândia começaram a segunda parcial com uma quebra. Com um break para cada lado, a vantagem seguiu para Monroe e Sitak. Melhorando no jogo, empataram com 6/2. Dessa forma, a decisão foi para o match tiebreak. Devolvendo bem, Rogerinho e Sá começaram conquistando dois minibreaks. Mantendo a vantagem, fecharam a partida.

Nas oitavas de final, os brasileiros haviam passado pela dupla composta pelo japonês Taro Daniel e o espanhol Inigo Cervantes em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4. Já Monroe e Sitak bateram a parceria entre os portugueses Gastão Elias e João Sousa por duplo 7/6.

LEIA MAIS: André Sá e Rogerinho vencem na estreia e avançam no Brasil Open 2017

Entre os dias 27 de fevereiro e cinco de março ocorre o Brasil Open de 2017. Disputado nas quadras do Esporte Clube Pinheiros, o torneio conta com a participação de Pablo Cuevas, Thomaz Bellucci e Fabio Fognini. O atual campeão é o uruguaio Cuevas. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.