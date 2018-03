Azarenka surpreende Pliskova e vai às semis do WTA de Miami

A número 186 do mundo, Victoria Azarenka, tinha um incômodo tabu para quebrar na noite dessa quarta-feira (27) no WTA de Miami: voltar a vencer uma Top 10 - a última vitória havia sido há dois anos, pelo mesmo torneio. Para acabar com esse jejum, ela teria que passar pela tcheca Karolina Pliskova, atual número 6 do ranking.

Em um jogo onde o saque foi mal aproveitado por muitas vezes, a bielorussa aproveitou-se de duplas faltas da sua adversária em momentos chaves da partida e fechou o jogo com parciais de 7/5 6/3 em 1h37.

Na próxima fase, Azarenka enfrentará a americana Sloane Stephens, que vem em ótima fase no circuito e já eliminou duas vencedoras de slams nesse torneio: Garbiñe Muguruza e Angelique Kerber.

RESUMO DO JOGO

Além de começar a partida se defendendo muito bem, Vika contou com alguns erros não forçados de Karolina, quebrando assim o serviço logo no ponto inicial. Depois disso, o equilíbrio se manteve e os saques foram confirmados até o sétimo game, onde Azarenka mais uma vez quebrou sua adversária e abriu vantagem na parcial.

No entanto, Pliskova se recuperou na sequência: ganhou os três games seguintes, salvou quatro set points e empatou o set que parecia perdido.

Porém, na hora de confirmar a recuperação, Karolina falhou. Perdeu o décimo primeiro ponto - onde sacava para passar a frente no set pela primeira vez - com duas duplas faltas em momentos cruciais e viu Azarenka fechar a parcial na continuidade por 7/5 em 58 minutos.

O segundo set começou conturbado para ambas as tenistas. Apesar da agressividade comum de Karolina, os erros eram frequentes e acabavam minando seu jogo - terminou a partida com 39 erros não forçados, embora tenha feito 20 winners.

Houve cinco quebras consecutivas, até a bielorussa confirmar o serviço no sexto game e abrir 4/2. Nos dois pontos seguintes, saques confirmados e vitória de Azarenka no nono ponto, aproveitando o segundo match point e fechando a parcial em 39 minutos.