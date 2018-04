Muguruza confirma favoritismo, vence mais uma em Monterrey e segue para segunda final do ano

Nesse sábado (7) a espanhola número 4 do mundo, Garbiñe Muguruza confirmou todo o seu favoritismo no WTA de Monterrey e venceu por dois sets a zero (6/0 7/5), a romena número 90 do ranking, Ana Bogdan. Muguruza, que é a cabeça de chave número 1 do torneio, apesar de não fazer um grande campeonato até aqui, vai eliminando suas adversárias sem muitos esforços - não perdeu nenhum set até agora.

Na final, Garbiñe enfrentará a húngara Timea Babos, que eliminou a americana Saschia Vickery por dois sets a um (1/6 6/2 6/2).

RESUMO DO JOGO

Ao contrário do jogo de sexta-feira, Garbiñe começou a semifinal jogando bem. Apesar de fazer muito uso do segundo serviço, conseguia complicar a devolução de Bogdan e ganhar pontos provenientes dos erros de sua adversária. Com dificuldades apenas no terceiro game, onde salvou dois break points, a espanhola não fazia muitos esforços para quebrar os serviços da romena - e muito menos para confirmar os seus.

No sexto game, quando tudo caminhava para um pneu fácil, Bogdan mostrou resistência e começou a forçar o saque, encaixou três aces em sequência, salvou três set points e teve duas chances de vencer o game. Porém, no fim das contas, aconteceu o esperado: Muguruza botou toda sua experiência em quadra e aplicou o 6/0 em 27 minutos.

No segundo set, Ana manteve a tática "suicida" que adotou no fim da parcial anterior, mas dessa vez com sucesso. Sacava forte, ainda que na segunda tentativa, entrava mais na quadra e golpeava sem medo para fechar os pontos. Com uma Muguruza claramente mais devagar no início, Bogdan se aproveitou e logo abriu 2/0.

Os três games na sequência foram um show de saque: as duas tenistas foram firmes em seus serviços e fecharam tudo por 40-0, sem chances para as adversárias.

A romena seguia firme na parcial até o oitavo ponto, onde Muguruza conseguiu, enfim, quebrar sua adversária, confirmar o game seguinte e tomar o controle da partida novamente.

Mesmo assim, Bogdan se manteve viva. Empatou o jogo em 5-5 e dava o parecer de que conseguiria levar o jogo para o tiebreak. Porém, Muguruza mais uma vez fez valer seu posto no ranking e venceu os dois games seguintes, fechando o jogo em 7/5, em 1h21.