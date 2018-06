Cabeça de chave número dois, Rybarikova joga em baixo nível e cai para Barthel em Nottingham

Nesta quarta-feira (13), a cabeça de chave número dois do WTA de Nottingham, Magdalena Rybarikova, juntou-se ao grupo de tenistas que caíram de forma frustrante no início da temporada de grama. Desta vez, a #117 Mona Barthel foi a responsável. Num jogo com um nível abaixo do esperado, ela venceu por 6/3, 1/6 e 7/5. Agora, irá enfrentar a vencedora do jogo entre Donna Vekic e Vera Lapko nas quartas de final do Nature Valley Open.

O primeiro set da partida foi bem abaixo do esperado. Ambas as tenistas com pequena taxa de primeiro saque, muitos erros e poucos acertos. A alemã, no entanto, conseguiu ser superior, tendo duas chances de break points e uma convertida, enquanto a eslovaca, tendo uma chance, não conseguiu aproveitá-la. Resultado: 6/3 para Mona Barthel.

O segundo set foi muito estranho. Apesar de Rybarikova ter conseguido retomar um bom nível de jogo, Barthel piorou. Perdeu a concentração, aparentemente, e conseguiu ganhar apenas 20 de 51 pontos disputados. A eslovaca, por outro lado, apesar de não ter conseguido desferir nenhum ace contra adversária, elevou sua taxa de primeiro serviço para importantes 68%. Teve quatro break points, aproveitou dois, enquanto a oponente não converteu seu único bp no set. Resultado: 6/1 para Magdalena Rybarikova.

O terceiro set foi o mais dramático da partida, e não somente porque era o set decisivo. A cabeça de chave #2 voltou a sacar com uma baixa porcentagem de primeiro saque, cometendo, também, muitas duplas faltas para seu padrão de jogo, especialmente na grama, seu piso preferido. Barthel conseguiu uma quebra no começo do set, e, por mais que a Rybarikova tentasse, não conseguiu devolvê-la. Em quatro chances de quebra, a eslovaca não converteu nenhuma. Já a alemã precisou de apenas uma para quebrar o serviço da número 19 do mundo.

Alemã está nas quartas em Nottnigham (Foto: James Williamson - AMA/Getty Images)

Ao sacar em 5/3, Barthel não teve o necessário para fechar o jogo e foi quebrada. No 6/5, quando a Rybarikova sacou para se manter no jogo, ela não conseguiu colocar a bola em quadra, errando de forma demasiada. No match point, não foi diferente: um erro de forehand simples. Resultado: 7/5 para Mona Barthel.