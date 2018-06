Osaka despacha Allertova e garante vaga nas quartas de final em Nottingham

Depois do susto do primeiro round, nada melhor do que uma vitória fácil no dia seguinte. A #18 Naomi Osaka se aproveitou dos erros da #101 Denisa Allertova, lidou com o favoritismo e conseguiu carimbar presença nas quartas de final do WTA de Nottingham. A japonesa venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, em pouco mais de uma hora.

A japonesa começou o jogo jogando no alto nível que já mostrou ser capaz de jogar. Não cometeu erros e soube aproveitar a inconsistência da adversária. Sem enfrentar um único break point, a tenista de 20 anos fechou o set pela parcial de 6/3 com uma facilidade considerável.

Allertova ficou pelo caminha na grama inglesa (Foto: James Williamson - AMA/Getty Images)

E se o primeiro set foi bom, o segundo foi ainda melhor. Osaka novamente mostrou seu bom tênis e, apesar das dupla faltas, seguiu sem enfrentar algum break point. Novamente mostrou-se calma e preparada, não demonstrou presa na hora de fechar o jogo e acabou por fechar o segundo set pela parcial de 6/2 sem precisar fazer muito esforço.

A cabeça de chave número três segue firme no primeiro torneio preparatório para Wimbledon e enfrenta amanhã (14) a número 30 do mundo e cabeça de chave cimco, Mihaela Buzarnescu, por uma vaga nas semis do Nature Valley Open.