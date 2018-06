Em sua volta ao circuito, Murray perde em três sets para Kyrgios em Queen’s

Em seu retorno às quadras após quase um ano, Andy Murray não teve muita sorte na sua estreia no ATP 500 de Queen’s. Diante do australiano #21 Nick Kyrgios, recentemente semifinalista em Stuttgart, o dono da casa levou a virada, perdendo a partida por 2/6, 7/6(4) e 7/5, em uma maratona de 2h40.

Kyrgios, não se aproveitou de um Murray voltando de uma longa inatividade no piso londrino e logo deixando o britânico se impor seu estilo mais de fundo de quadra, quebrando o australiano nos sexto e oitavo games do primeiro set e fazendo logo 5/2 com o seu serviço à disposição para fechar o set. Com um aproveitamento quase perfeito de pontos vencidos no seu primeiro saque na primeira parcial (88%), Murray capitalizou em cima do vacilo do rival e fechou em 6/2.

A performance do britânico continuou com a mesma intensidade no segundo set. Com direitas potentes, dominantes e nenhum break point no set, Kyrgios e Murray fizeram um set mais equilibrado no Queen’s Club, em Londres, não deixando ninguém se distanciar na partida.

Fato curioso é que Kyrgios começou a arriscar mais no jogo sacando mais aces e confundindo seu oponente com os suas jogadas de efeito - foram 18 em toda a partida. O australiano estava determinado a não deixar passar batido os erros de Murray em quadra e fez logo o mini break no tie break para facilitar as coisas e trazer o set para seu lado, fechando em 7/6(4), em 1h15.

Sem ter nenhuma quebra contra nos seus games de saque e cedendo poucos pontos no seu serviço, o australiano se impôs e fechou em 7/5 sem maiores problemas, após duas horas e quarenta de embate, garantindo-se na segunda rodada.

Kyrgios enfrentará novamente um britânico na próxima rodada do Fever-Tree Championships: o atual número 1 do Reino Unido, #17 Kyle Edmund, que eliminou o estadunidense Ryan Harrison, por 7/6(4) e 6/4.