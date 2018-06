Svitolina passa com tranquilidade por Cornet e garante vaga nas quartas de Birmingham

Google Plus

Em jogo marcado pela agressividade de ambas de as jogadoras, foi Elina Svitolina, cabeça de chave 2, que levou a melhor em cima da #41 Alizé Cornet. Svitolina venceu pelas parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 81 minutos, avançando às quartas de final do WTA de Birmingham.

O primeiro set foi altamente equilibrado. Ambas as jogadoras começaram agressivas, mas Cornet obteve um destaque maior. Forçou Svitolina a cometer erros que ela não costuma cometer e souber a própria agressividade. Foi quebrada prematuramente, mas não deixou de jogar em bom ritmo. Svitolina mostrou um tênis muito consistente durante o set, o que impactou diretamente no placar: 6/4 em 38 minutos.

No segundo set, Cornet teve quatro chances de break logo no começo, mas não soube converter nenhuma. Acabou perdendo o bom ritmo do set anterior: cometeu muitos erros, não soube a hora certa de ser agressiva, não encaixou bem o serviço e nem a devolução. Acabou por perder a segunda parcial em 6/2, em 43 minutos.

Com a derrota de Cornet, o Nature Valley Classic fica sem tenistas francesas - Kristina Mladenovic perdeu de três sets a um para a eslovaca Magdalena Rybarikova.

Svitolina segue no torneio e enfrenta nas quartas de final a vencedora do confronto entre a #45 Petra Martic e a #30 Mihaela Buzarnescu.