Sevastova passa por Stosur e vai defender título do Mallorca Open

Atual campeã do Mallorca Open, a #20 Anastasija Sevastova, cabeça de chave número três, garantiu vaga em mais uma final na Espanha. A letã bateu a #98 Samantha Stosur por dois sets a zero, com parciais de 7/6(1) 6/1, em apenas 76 minutos, e garantiu vaga na decisão.

Em um primeiro set equilibrado, Sevastova soube dosar o jogo agressivo com o jogo passivo. Agiu com inteligência em pontos importantes e soube apressar os pontos em seu favor. Sofreu duas quebras de serviço, mas conseguiu reatá-las para levar o jogo ao tie break, onde venceu por 7-1. O set acabou em 50 minutos com o placar marcando 7/6(1) a favor da letã.

Na pausa entre sets, a australiana pediu concelhos ao treinador. "Eu não estou conseguindo me sentir a vontade", disse a tenista. "Você está bem. Tente prolongar os pontos; ela está fazendo os shots que quer e isso não é bom pra você", aconselhou Joshua Eagle.

A acessória não resultou no esperado e Sam perdeu o controle do segundo set rapidamente. Forçou muito, errou ainda mais do que no primeiro set, sua primeira dupla falta, não encaixou serviço e tão pouco a devolução e deixou Sevastova tomar de conta rapidamente: 6/1 em apenas 26 minutos.

Samantha Stosur, vencedora do US Open de 2005 não faz uma final de torneios WTA há um ano. Samantha, de 34 anos, chegou a sair do top 100 após Roland Garros, mas conseguiu retornar na semana depois. A austrliana agora se prepara para Eastbourne, onde enfrenta a belga Alison Van Uytvanck no primeiro round.

Sevastova tentará conseguir o bicampeonato em Mallorca Open frente a alemã #79 Tatjana Maria, que venceu a jovem americana Sofia Kenin na semifinal, em jogo de três sets.