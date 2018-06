Na final de duplas, Kontinen/Peers superam Murray/Soares e faturam título de Queen’s

Os gritos de 'Back The Brits!' desde o primeiro momento que Jamie Murray e Bruno Soares entraram na quadra central do Queen’s Club não adiantou para levar a dupla à vitória neste domingo (24). Mesmo com a torcida a favor, motivando, incentivando e cantando, a dupla anglo-brasileira acabou perdendo a decisão em dois sets para Henri Kontinen e John Peers, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora.

A dupla australo-finlandesa, cabeças de chave número dois do evento, mostram logo suas intenções quando Peers carimbou um voleio de direta em Soares no primeiro ponto do jogo. Isso acabou gerando uma quebra no primeiro game após uma dupla falta de Murray.

Peers, que já tinha passado perto do título de duplas em outras ocasiões (com Jamie Murray, por acaso), de novo mostrou que tava ligado e pegando no reflexo um voleio angulado de esquerda do britânico para manter a liderança em 3/1.

Murray, que já tinha perdido uma final com o próprio John Peers contra seu atual parceiro Bruno Soares e Alexander Peya em 2014, perdeu a primeira parcial por 6/4 com uma dupla falta na rede.

Com muitos erros sucessivos e muito pressionado, Murray vacilou mais uma vez e, no segundo set com outra dupla falta, foi quebrado no 3/3 deixando a torcida apreensiva que estava assustada com a performance dos oponentes. Mas com a definição do jogo se aproximando, Kontinen/Peers não vacilaram e não deixaram os atuais campeões do torneio voltarem no placar, quebrando Soares e fazendo 4/3.

Murray e Soares, dupla de muito sucesso nas últimas três temporadas, tentaram voltar para o jogo, mas quando Kontinen salvou quatro break points no seu serviço, a sensação era que o jogo iria pro lado do finlandês. Para coroar esse momento especial, Peers fecharia o jogo em 6/3 com um voleio vencedor, garantindo o 12º título da dupla.