Barty atropela Mladenovic e avança no WTA de Eastbourne

A australiana #17 Ashleigh Barty segue firme no WTA de Eastbourne. A cabeça de chave número número oito venceu a francesa #60 Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h16 de partida. Foi o primeiro confronto entre as duas tenistas.

Barty não foi ameaçada em momento nenhum e controlou o jogo praticamente o tempo todo. Com a adversária cometendo muitos erros, abriu 4/1 rapidamente no primeiro set. Foi então que Mladenovic pareceu acordar para o jogo. Parou de errar e começou a se impor um pouco mais. Contando com dois games bem abaixo da australiana, devolveu uma das quebras e encostou no placar, 4/3. Porém, Barty voltou a se encontrar e quebrou novamente o serviço da francesa, fechando em 6/3 a parcial.

O segundo set parecia um replay do primeiro. Mladenovic acumulou muitos erros e teve muitas dificuldades nas trocas de bola. Já Barty, continuava com uma boa intensidade e sempre aproveitava as chances dadas pela adversária. A diferença esmagadora na porcentagem de pontos ganhos no primeiro serviço praticamente dizia o que foi o set: 53% da francesa contra 88% da australiana.

Barty abriu 5/1 e teve dois match points no saque da adversária. Entretanto, Mladenovic sacou muito bem e conseguiu confirmar o serviço, jogando a pressão para cima da tenista da Austrália. Sólida e com muita confiança, Barty confirmou sem muito esforço e decretou a vitória por 6/2.

A australiana enfrenta agora a #52 Su-Wei Hsieh, nas oitavas de final do Nature Valley International.