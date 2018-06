Wozniacki vence Konta pela primeira vez na carreira e vai às quartas em Eastbourne

A cabeça-de-chave número 1 do Premier de Eastbourne, Caroline Wozniacki, nesta quarta-feira (26), chegou às quartas-de-final do torneio pela sétima vez na carreira. Para isso, venceu a tenista da casa #22 Johanna Konta, ex-top 10, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4.

A partida se iniciou com uma Konta muito forte, com golpes fundos, precisos e potentes. Abriu uma vantagem logo cedo, não conseguiu sustentar, mas mesmo assim, venceu o primeiro set por 6/4. A partir daí, a Wozniacki conseguiu encontrar um nível de tênis ainda melhor, contando com uma queda de nível da britânica, para vencer o segundo set por 6/1.

Assim, Konta foi forçada a jogar bem no terceiro set se quisesse vencer a partida, e assim o fez. O set foi muito equilibrado, com muitas quebras de serviço, mas a balança pendeu para a dinamarquesa, que acabou por vencer por 6/4. Ao fim do jogo, a dinamarquesa teve 22 winners e 21 erros não-forçados, enquanto a britânica teve 34 winners e 37 erros não-forçados, condizentes com sua postura mais agressiva.

Em entrevista após a partida, Wozniacki destacou as capacidades da britânica, "Foi uma partida difícil, porque a Konta ama a grama e jogou em casa. Eu tive sorte de vencer hoje".

Também analisou o seu jogo, afirmando que no primeiro set estava tentando buscar ritmo, buscando sempre colocar mais uma bola em quadra e jogar de maneira mais agressiva. Por fim, falou um pouco sobre a sua próxima oponente, a #17 Ashleigh Barty, lembrando que será uma partida muito difícil, pois a australiana é especialista na grama, com qualidade nos slices, vem a rede e tem força nas pancadas.

As duas já se enfrentaram duas vezes no circuito profissional, uma no saibro e uma na quadra dura, com duas vitórias de Wozniacki, que perdeu apenas um set. A dinamarquesa precisa chegar até a final se não quiser perder pontos, pois foi vice-campeã em 2017, perdendo para a tcheca Karolina Pliskova.